Pedro Raul marca no fim, Goiás vence Cuiabá e deixa zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás recebeu o Cuiabá, neste domingo (26), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado na reta final da partida, aos 34 minutos do segundo tempo, pelo atacante Pedro Raul

Com isso, os donos da casa deixam a zona de rebaixamento, alcançando a décima quarta colocação, com 17 pontos. Já os visitantes ficam com os mesmos 13 pontos e ocupam a décima oitava posição.

O foco do Goiás agora é na partida do próximo dia 03, quando enfrenta o América-MG, enquanto o Cuiabá joga no mesmo dia contra o Avaí. As duas partidas são pelo Campeonato Brasileiro.

O Goiás do técnico Jair Ventura não fez uma partida ruim, porém também não jogou o esperado para uma equipe que atuava em casa e na zona de rebaixamento. No primeiro tempo o time cedeu alguns espaços para o Cuiabá, que foram corrigidos na segunda etapa. O setor ofensivo foi pouco criativo, mas se saiu bem devido ao oportunismo de Pedro Raul.

A equipe comandada pelo técnico António Oliveira mostrou personalidade para não ficar recuada, mesmo jogando fora de casa. O Cuiabá usou velocidade e chutes de fora para ser melhor que o adversário no primeiro tempo. O que faltou foi variação de jogo, já que as ações ofensivas quase sempre aconteciam pelo lado esquerdo. Um erro da defesa custou a partida.

A partida começou movimentada, com os dois times tendo oportunidades. Primeiro Camilo chutou para fora, logo aos quatro minutos, e aos 11 minutos Empereur evitou o gol dos donos da casa. Aos 16, Elton desperdiçou chance dentro da pequena área, após bola no travessão.

A reta final da primeira etapa foi mais do Cuiabá, que teve as ações ofensivas e quase abriu o placar aos 40 minutos, quando Rafael Gava chutou de longe e a bola acertou o travessão do gol defendido por Tadeu.

O segundo tempo foi mais fraco tecnicamente e foram raras as chances de gol. Os dois times marcavam forte, principalmente no meio campo, e faltou qualidade no ataque para encontrar algum chute mais perigoso.

Aos 34 minutos, Pedro Raul aproveitou cruzamento de Diego pela direita e estufou as redes do goleiro Walter. Logo depois, Empereur levou o segundo cartão amarelo e deixou o Cuiabá com um jogador a menos.

GOIÁS

Tadeu; Yan Soto, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales (Caio), Elvis (Danilo Barcelos), Luan Dias (Dadá Belmonte) e Juan Pablo (Fellipe Bastos); Vinicius (Renato Junior) e Pedro Raul. T.: Jair Ventura

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava (Joaquim), André Luís (Valdívia) e Osorio (Rodriguinho); Felipe Marques (Jonathan Cafu) e Elton (Jenison). T.: António Oliveira

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Daiane Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Reynaldo, Matheus Sales e Yan Souto (GOI); Jenison, João Lucas e Valdívia (CUI)

Cartão vermelho: Empereur (CUI)

Gol: Pedro Raul (GOI), aos 34'/2ºT