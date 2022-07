Pedro mira convocação para seleção

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (24), o Flamengo venceu o Avaí por 2 a 0, na Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro triunfo do time carioca no estádio aconteceu, de virada, com dois gols de Pedro. A boa fase anima o atacante, que sonha com a Copa do Mundo do Qatar.

Este foi o segundo jogo consecutivo em que Pedro marcou dois gols na mesma partida. Além disso, com Dorival Júnior no comando, o atacante chegou ao nono tento e possui cinco assistências.

"Agradeço a Deus. Eu esperei bastante para ter essa sequência que estou tendo com o Dorival. É fruto de trabalho. Eu não desisti. Eu superei. Me sinto muito mais forte mentalmente. Espero evoluir ainda mais e se Deus quiser vai pintar uma convocação", disse Pedro, antes de continuar:

"Eu agradeço o carinho. Eu recebo mensagens de muitos torcedores do Flamengo e os torcedores de outros times também falando para eu ser convocado. É fruto de trabalho. Se eu estiver bem no Flamengo, espero ter a vaga", completou ao Premiere antes de deixar o gramado.

Este foi o 17º gol do camisa 21 na temporada e cola na disputa com Gabi, que soma 20. O camisa 9, inclusive, participou da jogada do segundo gol de Pedro ao dar um passe de trivela para Arrascaeta cruzar.