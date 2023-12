Pedrinho teve influência em decisão do Vasco em demitir Paulo Bracks

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Eleito recentemente presidente do Vasco associativo, Pedrinho teve influência na decisão de demitir o diretor de futebol, Paulo Bracks.

Correntes dentro da 777 Partners -dona da SAF do Vasco- eram favoráveis à permanência de Paulo Bracks como diretor de futebol, mas Pedrinho reforçou a necessidade de mudança no cargo.

Mais do que a questão técnica, Pedrinho salientou à Vasco SAF que Paulo Bracks já estava sem clima no clube e, principalmente, com os torcedores, e que isso pesava na continuidade do dirigente.

CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa, então, ficou convencido de que a demissão de Bracks seria a melhor opção e executou o desligamento, anunciado oficialmente em entrevista coletiva nesta quinta-feira (7), em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Questionado sobre a relação que estava sendo construída com Pedrinho e a nova diretoria associativa, Lúcio Barbosa classificou como "muito boa":

"Tenho uma relação muito boa com o Pedrinho e comecei a conhecer os outros membros do time do Pedrinho. É como sempre falo: sempre que a gente, mostramos a potência que o Vasco tem. Acredito que esse novo grupo vem para adicionar e, se isso acontecer, vamos dar trabalho aos adversários", afirmou Barbosa.