Pedrinho faz golaço, e Shakhtar vence Monaco na elminatória da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Shakhtar Donetsk saiu na frente por uma vaga na fase de grupos da Champions League. Repleto de brasileiros e com direito a golaço de Pedrinho, o time ucraniano foi à França e venceu o Monaco por 1 a 0 nesta terça-feira (17). O jogo foi válido pela quarta (e última) fase classificatória.

O duelo da volta acontecerá na semana que vem. Vale lembrar que a partir desta edição, o gol fora de casa já não é considerado mais critério de desempate.

A partida começou com um domínio do Shakhtar por pelo menos meia hora. Marcando bem e anulando a saída do Monaco, o time da Ucrânia não deixou o adversário mostrar suas qualidades. Mais solto no ataque, Dodô e Tetê foram bastante acionados. Outro que se destacou foi Pedrinho. Na troca de passes que começou na meia-lua, o brasileiro passou por três marcadores, invadiu a grande área e tocou na saída do goleiro: 1 a 0.

Dos onze jogadores iniciais que iniciaram a partida, o Shakhtar contou com sete brasileiros: Dodô, Vitão, Marlon, Maycon, Tetê, Marco Antônio e Pedrinho. Os principais destaques do time foram Marlon na defesa, Maycon no meio e Pedrinho no ataque. No segundo tempo, foi a vez de Alan Patrick entrar em campo. Já na equipe do Monaco, o lateral esquerdo Caio Henrique começou como titular e Jean Lucas entrou na etapa final.

Tentando evitar a derrota em casa, o Monaco melhorou em campo e criou mais chances no segundo tempo, mas sem conseguir traduzi-las em gol. Além de boas defesas do goleiro Trubin, os donos da casa pararam no pé da trave que impediu o chute rasteiro de Boadu de encontrar as redes. Satisfeito com a vitória, o Shakhtar pouco forçou a barra para tentar marcar o segundo gol e conseguiu administrar o triunfo.

OUTROS JOGOS

Também nesta tarde de terça-feira, outros quatro times entraram em campo. Na Moldávia, O Sheriff venceu o Dínamo Zagreb por 3 a 0. Na Áustria, o RB Salzburg virou (2 a 1) contra o Brondby, da Dinamarca. Nesta quarta (18), teremos mais três partidas: Mamö (SUE) x Ludogorets (BUL), Benfica (POR) x PSV (HOL) e Young Boys (SUI) x Ferencváros (HUN).