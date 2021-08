Joel Carli pode seguir como titular do Botafogo contra o Guarani

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com retorno anunciado no fim de março, somente neste domingo (15) o zagueiro Joel Carli fez o seu primeiro jogo como titular no Botafogo. Não jogou os 90 minutos completos, mas deixou sua marca em campo. Foi dele o único gol da vitória sobre o Brasil de Pelotas, pela 18ª rodada da Série B.

Antes disso, ele havia jogado poucos minutos na vitória sobre a Ponte Preta, no fim de semana passada. Foram mais de quatro meses apenas no banco de reversas, mas em ambas ocasiões em campo, assumiu a braçadeira de capitão da equipe.

Nesta quarta (18), o beque argentino tem uma nova oportunidade para ser o escolhido para fazer companhia a Kanu na zaga. O Botafogo enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), no fechamento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

A responsabilidade de liderar o Fogão se justifica pela história que o argentino tem com o Alvinegro. Hoje com 34 anos, Carli tem cinco anos de história no Botafogo, interrompida ano passado, quando o Comitê Executivo de Futebol optou por rescindir seu contrato.

Ele havia deixado o clube com um retrospecto de 154 jogos, seis gols marcados e um título conquistado, o Campeonato Carioca de 2018.

Em 2021, com Durcesio Mello eleito presidente, o Botafogo trouxe o seu capitão e um dos principais ídolos recentes do clube de volta. Porém, a defesa é uma das posições mais sólidas do time, com Gilvan e Kanu bem consolidados no setor.

Segundos dados da plataforma de estatísticas SofaScore, Carli teve ontem quatro cortes, um desarme, 42 toques na bola e 81,3% de passes certos, além do gol. Os números são bem próximos à média apresentada pelos dois titulares.

Kanu participa mais do jogo, com uma média de 58,4 toques por jogo e também acerta mais passes - média de 85%. Em cortes, Gilvan e Kanu apresentam uma média de 3,5 e 3,6 respectivamente.

Na entrevista coletiva concedida após a vitória sobre o Brasil-RS, o técnico Enderson Moreira exaltou a liderança do argentino, destacando que ele é uma possibilidade para os próximos jogos.

"É uma grande referência no clube, um jogador com muita força e padrão de entender o jogo. Achamos que era o dia para iniciar essa temporada aqui no Botafogo, e a gente fica feliz que acaba ganhando mais um zagueiro que é uma grande liderança no clube. Isso é muito importante quando disputamos um campeonato de pontos corridos", disse o treinador.

Já Carli, em entrevista na saída do gramado, focou no aspecto coletivo e se mostrou positivo com o futuro do Fogão no torneio: "estou muito feliz pela estreia com gol, conseguimos uma vitória. Fizemos um jogo bom, o time está no caminho certo, vamos entrar na briga porque o Botafogo merece voltar para a Série A".

O duelo desta quarta é um confronto direto pelo G-4 da Série B. O Botafogo é o oitavo colocado, com 28 pontos, enquanto o Guarani é o sétimo, com 29. Ao início da 19ª rodada, a zona de acesso à Série A era fechada pelo Sampaio Corrêa, com 30.

O Botafogo deve ir a campo com a seguinte escalação: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli (Gilvan) e Hugo; Luís Oyama, Pedro Castro, Chay, Marco Antônio e Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (28)

Juiz: Marielson Alves Silva (BA)

Transmissão: Premiere