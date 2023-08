Payet é recepcionado por torcedores do Vasco em chegada ao Rio de Janeiro

A torcida cruzmaltina fez muita festa quando o meio-campista apareceu do lado de fora do aeroporto.

Muitos torcedores do Vasco madrugaram para acompanhar a chegada do jogador francês ao Brasil. O voo que trouxe Payet pousou às 5h20 da manhã desta quarta-feira (16) e o aeroporto do Galeão estava tomado por vascaínos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dimitri Payet foi recepcionado por torcedores do Vasco ao desembarcar no Rio de Janeiro.

