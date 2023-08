Messi pode igualar Daniel Alves como jogador com mais títulos da história

Se o Inter Miami não vencer a final da Taça das Ligas MLS, terá outra oportunidade no US Open Cup. O time vai disputar a semifinal contra o Cincinnati na quinta-feira da próxima semana, dia 24 de agosto.

O craque argentino marcou um dos gols da vitória do Inter Miami por 4 a 1 contra o Philadelphia e, com isso, ajudou o time a chegar à final da competição.

SÃO PAULO/SP - Messi pode alcançar o feito de Daniel Alves como jogador com mais títulos da história do futebol no próximo sábado (19).

