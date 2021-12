Paulo André, nome de confiança de Ronaldo, é anunciado pelo Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro anunciou, nesta quinta-feira (23), que Paulo André e Gabriel Lima serão responsáveis pela transição na administração do clube, que agora tem Ronaldo Nazário como gestor de sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Ambos são profissionais de confiança do Fenômeno. O ex-zagueiro Paulo André atuou ao lado de Ronaldo no Corinthians. Como dirigente, passou pelo Athletico e comanda a área de estratégia esportiva do Valladolid, clube da segunda divisão da Espanha e também administrado por Ronaldo.

Paulo André será o responsável pelo departamento de futebol do Cruzeiro. Alexandre Mattos, que até então estava acertado para assumir o cargo e já trabalhava nos bastidores, não estava nos planos do novo investidor e foi dispensado.

Gabriel Lima, com formação em administração e diretor de negócios no Valladolid, ficará responsável pelo planejamento estratégico e por uma auditoria contábil, financeira e jurídica do clube mineiro. Esse processo de transição levará aproximadamente 120 dias.

Segundo nota do clube, a passagem de bastão ainda contará com o escritório de advocacia BMA - Barbosa, Müssnich & Aragão, responsável por conduzir a auditoria jurídica, a XP Investimentos, pelo suporte na reestruturação financeira, além da Alvarez & Marsal e da Rioscom. Esta última atuará, junto à comunicação do Cruzeiro, no relacionamento com a imprensa.

Revelado no time celeste, Ronaldo anunciou, no sábado (18), a compra de 90% das ações da SAF cruzeirense.

O time mineiro vive uma grave crise financeira, com dívidas estimadas em R$ 1 bilhão e, em 2022, competirá na Série B do Brasileiro pela terceira temporada consecutiva.

Pelo negócio, Ronaldo fará aportes no valor total de R$ 400 milhões. Desse montante, R$ 100 milhões serão utilizados para abater as dívidas mais urgentes, como a do transfer ban, aplicada pela Fifa e que impede o clube de inscrever reforços.