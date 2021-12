Alonso diz que Hamilton se isolou e que britânico se veste 'muito estranho'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Alonso afirmou que Lewis Hamilton se isolou dos demais pilotos da Fórmula 1 e que o britânico tem pouca relação com os adversários da categoria. A declaração foi feita em um especial de Natal com o jogador de futebol Joaquín e com o ex-jogador de basquete Romay. O espanhol foi questionado por Romay se tem relação com Hamilton e respondeu: "Pouca. Ele tem pouca relação com todos. Nos últimos anos, ele está um pouco isolado". Rindo, o piloto da Alpine ainda falou sobre o modo de Hamilton se vestir. "Está no mundo da moda e se veste muito estranho", afirmou Alonso, que arrancou risadas dos outros dois. O espanhol ainda brincou sobre a rivalidade que travou com Hamilton anos atrás na Fórmula 1. "Naquela época [em 2007, na McLaren], ele não estava tão mal. Quero dizer, começando, era novato. Penso que piorou com os anos. Agora, eu o vejo mais perdido."

