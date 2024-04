Paulistano receberá ídolos em evento do Memorial Tênis Brasileiro

"Alguns dos maiores nomes da história do tênis brasileiro estarão presentes no Paulistano. Eles apoiam, fazem parte e integram o Memorial Tênis Brasileiro, e acreditam estar se realizando um sonho", afirma Walmor Elias.

Alguns ídolos do tênis são esperados no Paulistano, entre eles Thomaz Koch —que é presidente de honra do Memorial—, Carlos Alberto Kirmayr, Luiz Mattar, Patrícia Medrado, Júlio Góes e Paulo Cleto.

O local será palco, por exemplo, da nomeação da diretoria do conselho consultivo superior e dos coordenadores dos comitês setoriais temáticos do Instituto Memorial Tênis Brasileiro. Outras cerimônias estão programadas.

