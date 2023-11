Parintins anuncia zagueiro Fernando Dias, ex-Ska Brasil-SP e São José-SP

Manaus/AM - O Parintins FC anunciou nesta sexta-feira (24), a contratação do zagueiro Fernando Dias, de 23 anos, que estava no Ska Brasil, time jovem presidido pelo pentacampeão mundial Edmílson e que disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista.

O jogador é o 11° confirmado pela diretoria de futebol do Tourão, que ainda atua forte no mercado para formar o elenco de 2024. A apresentação do elenco vai ocorrer na primeira semana de dezembro. Formado nas categorias de base do Operário-PR, Fernando Dias afirmou estar muito feliz com a oportunidade de jogar o Barezão 2024.

"A minha expectativa é muito boa, graças a Deus. Tô confiante e feliz. É um novo desafio e espero poder fazer um bom campeonato, ajudar a minha equipe, meus companheiros, tudo para conquistar os nossos objetivos, que é o título e as vagas da Série D e Copa do Brasil. Para mim, foi um ano abençoado e espero poder dar continuidade. Que 2024 seja mais um excelente ano de conquistas", disse o jogador.

Na atual temporada, o jogador conseguiu dois acessos importantes na carreira. O primeiro foi com a equipe do São José, onde conquistou vaga para a Série A2 do Campeonato Paulista de 2024. Na sequência, o Ska Brasil assegurou vaga na Série A4 do Paulistão. Além das equipes citadas, Fernando soma passagens por Ceará, Cascavel-PR, XV de Jaú-SP, Águia Negra-MS e Nacional de Muriaé-MG.

Em 2024, o Barezão contará com dez clubes, divididos em duas chaves. O Parintins estará na chave B, juntamente com Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro e São Raimundo no primeiro turno. O jogo de estreia do Tourão será diante do Operário, em local e data a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Elenco do Parintins FC

Goleiros: –

Laterais: Állefe, Gabriel Henrique e Matheus Iton;

Zagueiros: Luiz Bahia e Fernando Dias;

Volantes: Victor Léo e Serginho;

Meias: Daniel Costa;

Atacantes: Léo Itaperuna, Darlyson e Weverton;

Técnico: Maurinho Fonseca.

Com informações da assessoria