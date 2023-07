Paratletas amazonenses brilham em Meeting Paralímpico de Atletismo

Outro atleta que também se destacou no campeonato foi Lucas dos Santos, o amazonense embarca, no próximo dia 29 de julho, para a 2ª etapa do Meeting, em São Paulo. “Já estava esperando essa competição em Manaus e o resultado foi positivo. Sempre vou buscar alcançar o primeiro lugar ou ficar entre os três melhores”, ressaltou o medalhista.

Manaus/AM - Com mais de 94 paratletas, divididos nas categorias masculina e feminina, o Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo agitou o fim de semana em Manaus. Maria de Fátima e Lucas dos Santos, membros do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 foram destaques na competição nacional, na modalidade de halterofilismo.

