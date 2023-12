Paratleta amazonense representa o Brasil no Sul-Americano do Chile

Manaus/AM - Destaque no cenário esportivo nacional, o paratleta de base, Richard Campos, conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual. O amazonense, que tem autismo nível de suporte dois, foi medalhista de ouro nos 80 metros adaptados, durante os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s) 2023, garantindo vaga para representar o Brasil na 27ª edição dos Jogos Sul-Americanos Escolares, que inicou nessa terça-feira (5), no Chile.

Além do sucesso nos Jeb’s, que garantiu a vaga de Richard Campos no Campeonato Sul-Americano, o atleta acumula grandes resultados como o vice-campeonato da Seletiva Regional das Paralimpíadas Escolares 2023, duas medalhas de ouro no Meeting Manaus (CPB), nas provas de 400 metros e salto em distância, campeão do Meeting Basa 2023, nos 250 metros e salto em distância.

"Eu fico muito feliz em vivenciar tudo isso com meu filho, que aos 14 anos foi convocado pela Seleção Brasileira, é uma alegria imensa", disse Raquel Costa, mãe do paratleta Richard Campos.

Os treinos intensivos do jovem atleta são realizados na Vila Olímpica de Manaus, onde tem se preparado para competir nas provas de 80 metros rasos adaptados, salto em distância e revezamento integrado 4×80, provas que irá realizar no Sul-Americano. Richard está entre as 222 pessoas, entre atletas, professores e médicos que compõem a delegação brasileira na competição.

