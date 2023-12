Jogador suspeito de matar namorado da ex nega tê-la estuprado, diz advogado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O advogado Waldinei Dubowiski, que defende o lateral esquerdo Carlinhos, afirmou à reportagem que o jogador, suspeito de ter matado o atual namorado da ex-mulher dele e de tê-la estuprado, nega ter abusado sexualmente da antiga companheira. Ele também disse que o atleta deve se entregar nesta quinta-feira (7) à polícia para prestar depoimento.

O advogado contou que conversou brevemente com Carlinhos na última segunda-feira (4). O crime ocorreu na véspera, no período da manhã, em Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo Dubowiski, o lateral enfatizou que não cometeu estupro. O advogado acrescentou que Carlinhos "não entrou em detalhes" e, ao ser questionado pela reportagem se o atleta confessou o assassinato do atual namorado da ex, disse que o contato com seu cliente durou pouco tempo.

O advogado disse que o jogador tem intenção de se entregar nesta quinta-feira (07) às autoridades para dar a sua versão. Carlinhos está foragido desde domingo e segue sendo procurado pela polícia de Jandira.

A defesa aguarda o depoimento do cliente para montar sua estratégia.

O QUE O ADVOGADO DISSE

Contato com Carlinhos: "A gente conversou, ele tem a intenção de se apresentar para poder dar a versão dele sobre os acontecimentos. Ele nega que tenha feito algum tipo de estupro, não assume a responsabilidade sobre isso, mas vai se apresentar para poder contar a versão dele. Ele não chegou a entrar em detalhes, foi tudo muito rápido, tivemos pouco tempo, mas vai contar a versão para o delegado assim que se apresentar. Essa parte do estupro já falou que não cometeu estupro nenhum, que não faria em hipótese alguma".

Depoimento e estratégia de defesa: "Vou reservar o momento para que ele conte, até para lá na frente não ter nenhuma dissonância. Ele vai contar a versão, vão ter acesso ao procedimento de interrogatório, que deve acontecer nos próximos dias. Possivelmente na quinta-feira. Vou aguardar primeiro ele dar depoimento, para daí abrir essa estratégia de defesa. Aguardar para, daí sim, começar a seguir de forma técnica".

O CRIME

Carlinhos é suspeito de ter invadido um imóvel com uma faca e uma marreta, matado o atual companheiro da ex-mulher e a violentado sexualmente antes de fugir. O caso foi registrado pela Delegacia de Jandira.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Jandira para atendimento médico. Ela também fez exame de corpo de delito.

A Polícia Civil afirmou que "investiga um caso de homicídio, estupro, sequestro e cárcere privado" e tenta encontrar o acusado. A Polícia Militar foi acionada.

EMPRESÁRIO SE PRONUNCIA

O empresário Fábio Caran trabalha com Carlinhos desde 2018, quando o lateral atuava pelo Primavera.

Ele lamentou a situação e afirmou ao UOL que nunca tinha visto algo parecido em 39 anos no futebol.

O empresário disse que Carlinhos e a ex tinham uma relação de idas e vindas que durava oito anos e que têm duas filhas juntos.

Fábio contou ao UOL que ficou sabendo do caso pela imprensa. Uma jornalista entrou em contato com ele no início da tarde de domingo com a denúncia de que a ex tinha postado um vídeo com o atual e que Carlinhos teria surtado e cometido o crime.

Carlinhos teve o contrato com o Taubaté suspenso preventivamente —e não apareceu nos últimos treinos. Ele assinou com o clube recentemente e não chegou a jogar oficialmente pela equipe.