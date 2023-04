Paratleta amazonense é classificada para Mundial de Halterofilismo em Dubai

Manaus/AM - Destaque no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Halterofilismo, a paratleta Maria de Fátima medalhista de ouro na categoria até 67kg, garantiu a classificação para o Mundial, que acontecerá em Dubai. Com apoio do Governo do Amazonas, ela e os paratletas Eduardo Soares e Lucas dos Santos, membros do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, também garantiram medalhas de ouro e prata na competição.

“Resultados expressivos surgem com investimentos e o Governo do Amazonas está focado em revelar grandes atletas que representarão o estado internacionalmente. O desempenho dos paratletas que fazem parte do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris em 2024 é o reflexo desse compromisso”, comentou o coordenador do projeto e medalhista olímpico, Sandro Viana.

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Campeonato Brasileiro de Halterofilismo é considerado um dos eventos mais importantes do calendário anual da modalidade. A edição deste ano foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e classificou os melhores no ranking que irá compor a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial, em agosto em Dubai, e para os Jogos Parapan-Americanos na cidade de Santiago, no Chile.

Natural do Município de Tefé (a 523 km de Manaus), Maria de Fátima, que possui má-formação nos membros inferiores, vem conquistando espaço no halterofilismo internacional. Praticante do esporte há 4 anos, a amazonense foi medalha de ouro no último campeonato, além de estabelecer uma nova marca de 120 kg em sua categoria, o índice alcançado possibilitou a atleta ficar entre os convocados para o Mundial em Dubai.

"Além de ser campeã no brasileiro, alcancei o índice para o mundial em Dubai que será uma das etapas para as Paraolimpíadas de 2024. Essa conquista significa muito, pois era uma marca que desejava há algum tempo e vai contribuir para o meu ranking internacional”, destacou Maria de Fátima, medalhista de ouro do Campeonato Brasileiro.

Outros paratletas também se destacaram na disputa, Lucas dos Santos conquistou medalha de ouro e o Eduardo Soares medalha de bronze, ambos na categoria até 49kg. Eduardo ressaltou a importância da conquista. “Conseguimos representar com orgulho o nosso estado e garantimos essa vitória. Gostaria de agradecer ao apoio do governador Wilson Lima por estar nos ajudando a evoluir cada vez mais no esporte”, afirmou Eduardo.