Paraense Deivison Figueiredo empata luta e faz história no UFC

O brasileiro Deivison Figueiredo encarou o mexicano Brandon Moreno e protagonizou uma luta épica na madrugada desse domingo (13), no UFC em Las Vegas. Por pouco, Deivison não sagrou a vitória, mas o empate lhe garantiu a permanência no posto de campeão dos pesos-moscas e é claro, o cinturão.

Em uma luta aciradíssima, Moreno buscava a primeira vitória de um mexicano no UFC e veio com força total. Deivison não deixou por menos e proporcionou três rounds de muita briga, com socos, chutes e trocarão.

No primeiro assalto, ele conseguiu logo um ponto de vantagem. No seguindo o paraense parecia mais cansada e chegou a sofrer golpes importantes.

No terceiro Deivison ia bem e estava bem perto da vitória, quando aplicou um chute baixo em Brandon que deixou o oponente de joelhos de dor e lhe rendeu uma punição. Ao fim, foi declarado empate oficial e Deivison comemorou a manutenção do cinturão.

Com o feito, ele superou Ronda Rousey e entrou para a história do UFC como o primeiro atleta a defender os cinturão duas vezes em menor intervalo entre lutas, sem ser derrotado.