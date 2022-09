Para CBF, final da Copa do Brasil ‘será espetáculo de proporções mundiais

Decisão histórica terá cerimônias especiais e marcará recorde de confrontos entre os times de maior torcida do país

Rio de Janeiro/RJ - Os duelos entre Corinthians e Flamengo nos próximos dias 12 e 19 de outubro já garantiram lugar na história. Antes da bola rolar, todo o contexto é grandioso. A final da Copa do Brasil 2022 é inédita nessas 34 edições, reúne dois tricampeões e representa o encontro das duas maiores torcidas do país, com mais de 70 milhões de pessoas, diretamente, envolvidas. Para promover esse momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está preparando uma série de atividades especiais, que chegarão ao público antes, durante e depois das partidas.

Em 104 anos de história do duelo, esta será a primeira temporada com seis Clássicos do Povo. Além das semifinais da Conmebol Libertadores e do turno do Brasileirão, já disputados, teremos a 35ª rodada desta competição e as finais da Copa do Brasil.

O barulho causado por esse cenário começou a ser sentido na terça-feira (20). O sorteio dos mandos, com a presença dos treinadores e capitães de Corinthians e Flamengo, levou mais de 50 jornalistas ao auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, uma demanda semelhante àquela observada nos maiores eventos organizados pela entidade no local, como as convocações da Seleção Brasileira.

“Seguindo as determinações do presidente Ednaldo Rodrigues, estamos mais próximos dos clubes e das federações estaduais, com diálogo aberto para promover as competições, compartilhar ideias e encontrar sempre soluções conjuntas. Graças a esse novo momento, contamos com a presença dos treinadores, capitães e dirigentes dos finalistas, que interromperam um período de folga do calendário e aceitaram o nosso convite”, destacou o diretor de Competições da CBF, Júlio Avellar.

Na linha de valorização dos clubes criada por Ednaldo Rodrigues, a CBF planeja espetáculos especiais para as duas quartas-feiras históricas que vêm por aí. Nos dias 12 e 19, o público que vai lotar, respectivamente, a Neo Química Arena e o Maracanã e as dezenas de milhões de pessoas que estarão assistindo pela TV em diversas partes do mundo – a Copa do Brasil também conta com transmissão internacional - vão acompanhar protocolos especiais, da entrada ao gramado à entrega da taça. Para Júlio, a reestruturação das competições passa pelo aumento da confiabilidade nos processos. Por isso, a CBF passou a dedicar mais atenção à transparência na explicação de regulamentos e critérios dos sorteios, além de adotar outras medidas administrativas para organizar procedimentos como orçamentos e aprovações de investimentos, informa a CBF.