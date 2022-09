Conmebol define grupos da Libertadores Feminina

Corinthians, Palmeiras e Ferroviária representarão o Brasil

Rio de Janeiro/RJ - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol ) sorteou na terça-feira (20) os grupos da Libertadores Feminina, competição que será disputada entre os dias 13 e 28 de outubro na cidade de Quito (Equador). E o Brasil será representado na competição por Corinthians, Palmeiras e Ferroviária.

O Timão, atual campeão continental, é o cabeça de chave do Grupo A, que também conta com a presença de Olimpia (Paraguai), Always Ready (Bolívia) e Deportivo Cali (Colômbia).

Outro brasileiro na posição de cabeça de chave é o Palmeiras, que faz parte do Grupo C ao lado de Universidad de Chile (Chile), Libertad-Limpeño (Paraguai) e um representante do Equador, que sairá do confronto entre Club Ñañas e Independiente Dragonas.

O terceiro representante do Brasil na competição é a Ferroviária, que faz parte do Grupo B ao lado de Defensor Sporting (Uruguai), Boca Juniors (Argentina) e o campeão do Equador, que ainda será definido, informa a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Forma de disputa

A Libertadores Feminina será disputada por 16 clubes divididos em quatro grupos. As equipes jogarão contra todos os adversários de suas respectivas chaves. Os primeiros e segundos colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, fase a partir da qual começa o mata-mata até a grande decisão.