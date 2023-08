Pan de Santiago terá pacotes para torcedor se aproximar do Time Brasil

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) acertou um patrocínio com o Grupo Águia até 2028 e esta parceria visa fortalecer o turismo esportivo, seja no campo da hospitalidade ou das experiências. Os valores do negócio não foram divulgados.

O ACORDO

Os produtos oferecidos atenderão os familiares e amigos dos atletas, assim como todos os fãs do Time Brasil de maneira oficial.

A parceria começa para os Jogos Pan-Americanos, que serão de 20 de outubro a 5 de novembro em Santiago, no Chile.

Os produtos criados exclusivamente para o Pan contemplam experiências exclusivas, com vagas limitadas, como assistir a treinos, conhecer a base brasileira e até mesmo jantar com atletas.

Para o público, o Grupo Águia fará isso por meio do Clube de Férias, da Stella Barros, e da Top Service, sua empresa de viagens de incentivo e eventos.

O Grupo Águia atuou na gestão logística dos patrocinadores e de toda a Família Olímpica na edição de 2016, no Rio, e tem expertise também em grandes competições de futebol, como a Copa do Mundo.

"Essa parceria nasce como um pacote de turismo, mas nasce exatamente buscando a diferença do público olímpico. As pessoas viverão possibilidades e experiências que podem ser agregadas ao pacote, como jantar com o ídolo olímpico, ir à Casa Brasil, configurar, de alguma maneira, o seu grupo ou a sua empresa para estar dentro da Casa Brasil numa sessão especial. Então tem uma série de diferenças sendo projetadas e planejadas e é um campo muito aberto para a gente criar esse contexto cada vez maior', disse Thiago Abrahão, CEO do Grupo Águia.

Ele aponta que a viagem para o Chile é uma ótima oportunidade para o torcedor, por ser mais barata e acessível em comparação com outras partes do mundo.

PARCERIA DE LONGO PRAZO

O COB acertou esse patrocínio que terá sua grande estreia no Pan de Santiago, mas já está mirando os Jogos de Paris, em 2024, e de Los Angeles, em 2028.

"A gente vai também oferecer uma experiência que faz parte desse pacote que é a Casa Brasil em Santiago, um espaço para celebrar essas medalhas, para celebrar os atletas, para fazer essa conexão cada vez mais presente entre os fãs e torcedores dos atletas, com música brasileira, gastronomia e experiências esportivas", afirmou Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.