Marcos Braz descarta nova proposta do Flamengo por De La Cruz

O Flamengo já tinha demonstrado interesse no uruguaio e chegou a entrar em contato com o jogador. No entanto, o River havia dito que não venderia um atleta para um possível adversário na competição continental.

"Não procede [que o Flamengo foi atrás do River após a eliminação], nem conversei com o Bruno Spindel [diretor-executivo] sobre esse assunto. Não tem sentido", disse Braz ao jornal O Dia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, descarta nova proposta por De La Cruz, do River Plate.

