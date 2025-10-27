   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Palmeiras x Cruzeiro: veja análise do VAR em lance polêmico

Por Portal Do Holanda

27/10/2025 11h08 — em
Esportes


Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

A CBF divulgou o áudio do VAR sobre o lance polêmico entre Gustavo Gómez (Palmeiras) e Wanderson (Cruzeiro), ocorrido aos 15 minutos do primeiro tempo do empate em 0 a 0 entre as equipes, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Na jogada, Gómez acertou a bola e, na sequência, atingiu a canela do atacante cruzeirense. O VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, considerou a entrada de “intensidade alta” e recomendou revisão para possível cartão vermelho.

Após analisar o lance no monitor, o árbitro Rafael Rodrigo Klein entendeu que o defensor não teve tempo de recolher a perna e manteve a decisão de apenas cartão amarelo.

O jogo terminou empatado sem gols no Allianz Parque, resultado que manteve o Palmeiras na liderança com 62 pontos, um à frente do Flamengo, enquanto o Cruzeiro permaneceu em terceiro, com 57.

