Palmeiras viaja para final da Libertadores sob festa da torcida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Torcedores do Palmeiras estiveram desde a manhã desta quarta-feira (24) em frente à Academia de Futebol, na Barra Funda, para se despedir do elenco antes da viagem da delegação alviverde para o Uruguai, nesta tarde, onde o time buscará o tricampeonato da Libertadores, em decisão com o Flamengo, no sábado (27).

A equipe de Abel Ferreira viaja um dia após empatar com o Atlético-MG, por 2 a 2, em seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro antes da final do torneio continental.

Por volta do meio dia, cerca de 400 torcedores, segundo a PM, ocuparam uma das faixas da avenida Marquês de São Vicente para se despedir e desejar boa sorte à delegação.

No Twitter, a Mancha Alviverde, que convocou os torcedores, disse que autoridades não autorizaram uma despedida no aeroporto. Questionada pela reportagem, a PM não confirmou o motivo da proibição até a publicação deste texto.

O embarque para o Uruguai está marcado para as 15h. A chegada à capital Montevidéu está prevista para as 17h50 (horário de Brasília). Na quinta (25) e na sexta-feira (26), o time treinará no estádio Gran Parque Central. O duelo com o Flamengo será no Centenário, às 17h.

Muitos dos torcedores que estavam em frente ao CT não poderão viajar para acompanhar a equipe. Jeferson, 44, é um deles. "Com ingresso a R$ 1.100, mais a caravana, fica inviável", diz o torcedor, que dá aulas em uma escolinha de futebol e trouxe um de seus alunos, Gustavo Nascimento, para ver a festa da torcida.

"É muito legal ficar perto do time", diz o jovem de 7 anos.

A empresária Aghata Ferreira, 23, também esteve no CT, convencida pelo filho, Bruno. "Ele é fanático pelo time, nunca foi ao estádio, então eu o trouxe", disse, enquanto o filho de 7 anos cantava junto com a torcida.

Por volta das 12h50, o ônibus deixou a Academia sob fogos de artifício, enquanto os palmeirenses entoavam o hino do clube e cantavam músicas que citam a "Taça Libertadores" como obsessão.

Cerca de 60 mil ingressos foram colocados à venda para o confronto. Desse total, 12 mil destinados exclusivamente aos torcedores palmeirenses, o mesmo número disponibilizado aos fãs da equipe rubro-negra. A Conmebol não divulga parciais de venda da final única.

Com a liberação para o uso de 100% da capacidade do estádio na capital uruguaia, o Palmeiras informou na terça (23) que ainda tinha ingressos à venda e disponibilizou até quatro bilhetes para um mesmo torcedor, que não necessariamente precisa ser sócio do Avanti.

Desde o início da comercialização das entradas, torcedores dos dois times reclamam nas redes sociais dos preços das entradas para o jogo. O ingresso mais barato custa US$ 200 (R$ 1.114 pela cotação atual) e o mais caro é vendido por US$ 650 (R$ 3.621). Isso sem contar os custos com a viagem e a hospedagem no Uruguai.

O confronto terá transmissão do SBT, na TV aberta, e da FOX Sports, na fechada. Na internet, será possível ver o jogo na ESPN pelo serviço de streaming da Star+ e pela Conmebol TV.

A FINAL DA LIBERTADORES

Jogo: Palmeiras x Flamengo Quando: sábado (27), às 17h Onde: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai) Para assistir: SBT, FOX Sports, Conmebol TV e Star+