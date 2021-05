Palmeiras vence o Santo André e mantém chances de avançar no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um time repleto de reservas, a maioria formada nas categorias de base, o atual campeão estadual Palmeiras venceu o Santo André por 1 a 0 neste domingo (2), no Canindé, e aumentou suas chances matemáticas de brigar por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O time alviverde continua em terceiro lugar do Grupo C, mas agora com 15 pontos e a três do vice-líder da chave, o Novorizontino, que perdeu para o Guarani por 2 a 1 neste domingo. O Red Bull Bragantino lidera e já está classificado. Faltam dois jogos para o fim da fase de grupos.

Somente os dois primeiros de cada chave avançam ao mata-mata. Na sequência, o Palmeiras enfrentará o Santos, na quinta (6), e a Ponte Preta, no domingo (9). O Novorizontino jogará ainda contra Botafogo e Corinthians.

O técnico Abel Ferreira mandou a campo uma formação basicamente de garotos, dos quais apenas Gabriel Menino, 20, costuma atuar com o elenco principal. Das caras mais conhecidas, também começaram o jogo o goleiro Jailson, 39, o meia Gustavo Scarpa, 27, e o lateral esquerdo Viña, 23, que está suspenso na Libertadores. A zaga alviverde teve Vanderlan, 18, e Garcia e Henri, ambos com 19 anos.

Já os titulares treinaram neste domingo, e a delegação embarca para a Argentina nesta segunda, com a missão de defender a liderança na Libertadores contra o Defensa y Justicia na terça, às 21h30.

O Santo André, com time mais entrosado, tentou se impor no Canindé marcando os palmeirenses desde a saída de bola. Os alviverdes erravam passes e tinham dificuldades de construir as jogadas, recorrendo, assim, aos lançamentos de longa distância.

Foi dessa forma que o Palmeiras abriu o placar, aos 20 minutos. Do campo de defesa, Gabriel Menino deu um chutão, Gustavo Scarpa dominou a bola e, na saída do goleiro Fernando Henrique, chutou rasteiro.

Para o segundo tempo, Abel trocou Scarpa por Zé Rafael. Os dois times pouco apresentaram. Aos 21, Jailson fez boa defesa em chute de Ramon, dentro da pequena área.

Além de ajudar o Palmeiras, a vitória do Guarani complicou o Santos. O time de Campinas abriu quatro pontos de vantagem para os santistas (14 a 10) na briga pela segunda vaga do Grupo D, que já tem o Mirassol classificado.