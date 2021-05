Inter de Limeira tenta bater o lanterna para encaminhar vaga nas quartas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em alta após bater o Palmeiras, a Inter de Limeira recebe o lanterna São Caetano nesta segunda (3), às 20h, no Major Levy Sobrinho, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Se vencer, o time de Limeira praticamente consolida a vice-liderança do Grupo A, liderado pelo Corinthians, e deixa a classificação às quartas de final encaminhada. Para a partida, a tendência é que a equipe vá a campo com a mesma formação utilizada na vitória por 1 a 0 no Allianz Parque. Já o São Caetano deve ter novidades no meio-campo e no ataque.

Botafogo-SP e São Bento fazem confronto de ameaçados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo-SP e São Bento se enfrentam nesta segunda (3), no estádio Santa Cruz, a partir das 22h15, no encerramento da décima rodada. Vizinhos na parte inferior da classificação geral, em 14º e 15ª, respectivamente, os times são adversários diretos na luta contra o rebaixamento e precisam da vitória. Por outro lado, se conseguirem uma arrancada nesta reta final da fase de grupos, ainda poderão sonhar com a classificação. Sem desfalques para a partida, as equipes devem ir a campo com força máxima.