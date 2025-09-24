Palmeiras vence o River Plate e garante vaga na semifinal da Libertadores
24/09/2025 22:30:49
O Palmeiras garantiu vaga na semifinal da Libertadores ao vencer o River Plate, nesta quarta-feira (24), por 3 a 1 no Allianz Parque, fechando o agregado em 5 a 2.
Salas abriu o placar para os argentinos, mas Vitor Roque empatou no início do segundo tempo. Flaco López decidiu com dois gols, um de pênalti e outro por cobertura.
O Verdão é o primeiro brasileiro classificado e agora aguarda o vencedor de São Paulo x LDU, que leva vantagem de 2 a 0 para o Morumbi.
