Palmeiras vence o Atlético-GO e quebra sequência de derrotas no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras quebrou uma série de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, neste domingo (25), ao fazer 3 a 0 contra o Atlético-GO, no estádio Olímpico, em Goiânia (GO).

O atacante Luiz Adriano chegou ao sexto gol no torneio marcando duas vezes, ambas na segunda etapa e a primeira após o goleiro Jean sair jogando errado e entregar a bola ao atacante.

Quem abriu o placar foi o jovem Wesley, cria das categorias de base palestrinas, ainda na primeira etapa. Gabriel Menino, convocado como meio-campo por Tite para a seleção brasileira, foi escalado como lateral-direito neste domingo, em razão da lesão de Marcos Rocha.

A sequência de quatro derrotas no Nacional foi um dos motivos para a demissão do treinador Vanderlei Luxemburgo.

O técnico foi demitido após perder para o Coritiba, no último dia 14, quando a equipe alviverde vinha de derrotas para o Botafogo e no clássico contra o São Paulo (antes disso, estava invicta no torneio).

Já com o interino Andrey Lopes à beira do gramado, o Palmeiras foi vencido pelo Fortaleza. Chegou a golear o Tigre (ARG), por 5 a 0, mas pela Copa Libertadores.

O triunfo diante do Atlético-GO é o sexto da equipe alviverde no Brasileliro. Motivo de críticas da torcida, os empates seguem como maioria: sete. São quatro derrotas.

Agora o Palmeiras sobe para 25 pontos, e encosta em Santos e São Paulo, que têm 27 e são, respectivamente, sexto e quinto colocados do torneio, os primeiros dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Na próxima quarta-feira (29), às 19h, a equipe visita o Bragantino pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na segunda-feira (2), recebe o Atlético-MG, às 17h, pelo Brasileiro.

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu (Arnaldo), João Victor, Éder, Nicolas (Natanael); Gabriel Baralhas (Matheus Vargas), Marlon Freitas, Chico; Ferrareis (Matheuzinho), Janderson, Zé Roberto (Junior Brandão). T.: Eduardo Souza (interino)

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Felipe Melo, Viña; Patrick de Paula (Ramires), Zé Rafael, Raphael Veiga (Lucas Lima); Wesley (Gustavo Scarpa), Luiz Adriano (Willian), Rony (Gabriel Silva). T.: Andrey Lopes (interino)

Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO)

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

Cartões amarelos: Luan, Raphael Veiga, Rony, Gustavo Scarpa (Palmeiras); Janderson (Atlético-GO)

Gols: Wesley, aos 19min do primeiro tempo, e Luiz Adriano, aos 9min e aos 18min do segundo tempo