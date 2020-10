Fluminense vence Santos e entra no G4 do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Santos neste domingo (25), no Maracanã, por 3 a 1, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. A vitória tricolor veio principalmente por causa da atuação dos zagueiros Luccas Claro e Nino: de cabeça, eles fizeram um gol cada. Marcos Paulo fez o terceiro da equipe mandante. Marinho descontou para o Peixe e homenageou Pelé.

O Santos teve dois gols anulados pelo VAR por falta em ação de ataque. Primeiro, Lucas Veríssimo fez carga e o gol de Arthur Gomes foi cancelado; depois, nos minutos finais, Arthur Gomes fez falta e Soteldo também foi impedido de comemorar.

Com o resultado, o Fluminense subiu para a quarta colocação. Agora os comandados de Odair Hellmann somam 29 pontos em 18 partidas. O Santos fica estacionado nos 27 pontos, na sexta colocação.

Agora, o Santos vira as atenções para a Copa do Brasil. Na quarta (28), a equipe paulista recebe o Ceará na Vila, pela ida das oitavas de final, em horário alternativo: 16h. Eliminado do torneio mata-mata, o Flu tem a semana livre antes de enfrentar o Fortaleza no próximo sábado (31). A partida da 19ª rodada do Brasileirão acontece no Castelão, às 21h.

O JOGO

O Fluminense apertou o Santos e mereceu o gol inicial aos 28 minutos da primeira etapa. Depois de martelar e dar trabalho a João Paulo, os cariocas se aproveitaram de um chutão da zaga. Danilo Barcelos cruzou para a área, Fred ajeitou no alto e Luccas Claro completou, também de cabeça, para abrir o placar.

Pouco depois, aos 35, Marinho foi oportunista. Antecipou-se ao defensor e mandou para a rede após cruzamento a meia altura de Madson.

Na etapa final, novamente pelo alto, o Flu chegou ao segundo. Igor Julião aproveitou sobra de escanteio, mandou para a área e Nino desviou para deixar o seu. Já nos acréscimos, Marcos Paulo aproveitou cruzamento na área e empurrou para ampliar a vantagem carioca.

MARINHO

Marinho voltou ao time do Santos na tarde deste domingo e foi protagonista mais uma vez. Escalado mais centralizado, o melhor jogador do Peixe no ano ficou muito irritado com o desempenho do time na primeira meia hora da partida, xingando e esbravejando. Durante este período, vale destacar, o Flu apertou e colocou João Paulo para trabalhar até fazer 1 a 0.

Logo em seguida ao gol sofrido, no entanto, o time de Cuca igualou justamente com Marinho. O camisa 80, em homenagem aos 80 anos de Pelé, completados na última sexta-feira (23), comemorou com o pulinho clássico que o Rei do Futebol fazia para celebrar seus gols e vibrou demais com os companheiros pelo feito.

O MAIS JOVEM

Cuca promoveu a estreia de Ângelo Gabriel no confronto deste domingo. O ponta de 15 anos, 10 meses e quatro dias substituiu outra joia santista, Lucas Braga, aos 13 minutos da etapa final, e se tornou o mais jovem do Brasileirão 2020. Antes dele, Sávio, do Atlético-MG, havia quebrado o recorde ao atuar por 14 minutos na vitória do Galo contra o Atlético-GO com 16 anos e 5 meses.

DESTAQUES DO FLU

O principal destaque do Fluminense foi Luccas Claro. Além do primeiro gol do Tricolor, o zagueiro esteve impecável. Ganhou várias disputas e teve atuação segura defensivamente. Por outro lado, Nenê teve atuação bastante discreta e foi substituído no intervalo por Marcos Paulo. Uma das grandes esperanças de gol dos cariocas pouco fez enquanto esteve em campo.

MARINHO NO CENTRO

Marinho e Lucas Veríssimo voltaram ao Peixe no duelo contra o Fluminense e Cuca aproveitou para mudar o posicionamento do atacante. Escalou o jogador centralizado no ataque, com Lucas Braga e Soteldo pelas pontas. A opção, no entanto, não surtiu muito efeito. De costas, ainda que tenha feito um gol, o camisa 80 não rendeu como em outros jogos em que tem espaço e parte em velocidade pelas beiradas. Defensivamente, os paulistas sofreram com a pressão do Flu na saída do jogo e, claro, nas bolas aéreas.

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Dodi, Hudson; Michel Araújo, Nenê (Marcos Paulo), Caio Paulista (PH Ganso); Fred (Yuri Oliveira). T.: Odair Hellmann.

SANTOS

João Paulo; Laércio (Arthur Gomes), Lucas Veríssimo, Luan Peres; Madson, Jobson (Alison) (Marcos Leonardo), Diego Pituca, Felipe Jonatan (Jean Mota); Marinho, Soteldo e Lucas Braga (Ângelo). T.: Cuca

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Anderson Daronco

Cartões amarelos: Michel Araújo, Dodi, Hudson e Fred (Fluminense); Felipe Jonatan, Arthur Gomes, Luan Peres e Soteldo (Santos)

Gols: Luccas Claro, aos 28min do primeiro tempo, Nino, aos 10min, e Marcos Paulo, aos 47min do segundo tempo (Fluminense); Marinho, aos 35min do primeiro tempo (Santos)