Palmeiras vence Juventude fora com gol de Deyverson

Na próxima rodada, o elenco comandado por Abel Ferreira vai encarar o América-MG, no domingo (20), no Allianz Parque.

Foi o segundo triunfo dos palmeirenses no Campeonato Brasileiro, Eles acumulam ainda um empate e uma derrota. A equipe gaúcha, por sua vez, continua sem vencer, com duas derrotas e dois empates.

Com a vitória, o Palmeiras ampliou seu bom desempenho como visitante nesta temporada. Em 16 duelos até aqui, obteve 11 vitórias, três empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 75%.

No início deste mês, Deyverson foi reintegrado ao elenco comandado por Abel Ferreira. Seu gol foi o segundo do time palmeirense contra o Juventude, aos 17 minutos da etapa final. Pouco antes, aos oito, William Matheus havia marcado contra.

Depois de atuar por cinco minutos no empate por 1 a 1 com o Corinthians na rodada anterior, o atacante teve a chance de começar o confronto com os gaúchos e foi bastante participativo no ataque.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro jogo como titular do Palmeiras desde que retornou ao clube, Deyverson mostrou oportunismo. Ele marcou um gol de cabeça na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira (16), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro.

