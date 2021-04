Palmeiras vence Defensa na Argentina e abre vantagem na Recopa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil na estendida temporada 2020, o Palmeiras está perto de seu primeiro título de 2021. A equipe alviverde começou a Recopa Sul-Americana derrotando o Defensa y Justicia por 2 a 1, na Argentina, e abriu vantagem na decisão.

Rony e Gustavo Scarpa marcaram os gols do triunfo no estádio Tito Tomaghello, em Florencio Varela, região metropolitana de Buenos Aires. Braian Romero balançou a rede pela formação argentina, que terá de lutar pela virada no Brasil.

O confronto entre o campeão da Libertadores e o dono da Copa Sul-Americana será concluído na próxima quarta (14), em Brasília. Por causa das restrições impostas à prática esportiva em São Paulo, o Palmeiras buscará o título no estádio Mané Garrincha.

Para isso, os comandados de Abel Ferreira jogarão com a vantagem do empate. Já o Defensa y Justicia precisará vencer por dois gols de diferença ou triunfar por um gol e forçar a disputa da prorrogação. Nesse caso, se ninguém passar à frente no tempo extra, haverá pênaltis.

Não há na Recopa o critério de desempate dos gols marcados fora de casa. Mesmo assim, a equipe alviverde repetiu o que fez bem em sua campanha vitoriosa na temporada 2020 e soube se dar bem longe de seus domínios.

Não foi uma tarefa simples. Mesmo sem torcida no estádio -como tem sido regra durante a pandemia do novo coronavírus-, o Defensa começou a partida pressionando e esteve perto de abrir o placar.

Dirigida por Sebastián Beccacece, a equipe argentina continuou exibindo algumas das qualidades que a levaram ao título da Sul-Americana, sob comando de Hernán Crespo, hoje no São Paulo. Uma delas foi o toque de bola preciso.

De acordo com as estatísticas da Conmebol, os donos da casa tiveram quase 61% da posse no primeiro tempo. Com bons passes, eles criaram lances de perigo e estiveram muito perto do gol logo no início: Brian Romero recebeu na área e bateu forte no canto, parando em Weverton.

Quando se via em dificuldade, porém, o Palmeiras encaixou o tipo de lance que executa tão bem, a investida ágil após o desarme na intermediária. Viña interceptou virada de jogo e deixou a bola com Willian. Ela rapidamente chegou a Rony, que foi mais veloz do que a zaga, saiu na cara do goleiro e balançou a rede, aos 16 minutos.

O lance deu maior tranquilidade aos visitantes, que passaram a controlar um pouco mais as ações. Não mudou, no entanto, o desenho da partida. O time argentino trocava passes em busca de espaços. O brasileiro se armava para tomar a bola no meio e avançar em velocidade.

Nesse cenário, oportunidades surgiram para os dois lados. Romero aproveitou uma delas, aos 13 minutos da etapa final, quando começava a ficar claro o cansaço dos jogadores do Palmeiras. Bou recebeu nas costas de Felipe Melo e deixou o atacante em boa posição para marcar.

Abel Ferreira, então, resolveu dar gás novo à equipe alviverde, gastando todas as suas substituições. Gustavo Scarpa entrou bem e bateu com precisão duas faltas. Na segunda delas, aos 28 minutos, superou o goleiro Unsain.

O Defensa y Justicia voltou a pressionar pelo empate e chegou a balançar a rede, com Bou, aos 37. Um impedimento muito contestado foi assinalado pela arbitragem, porém, o que permitiu ao Palmeiras deixar a Argentina perto de mais uma taça.

DEFENSA Y JUSTICIA

Ezequiel Unsain; Rodríguez, Adonis Frías, Fernando Meza e Benítez; Francisco Pizzini (Tomás Martínez), Fernandéz, Raúl Loaiza e Carlos Rotondi (Isnaldo); Braian Romero e Walter Bout. T.: Sebastián Beccacece

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo (Patrick de Paula), Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Breno Lopes (Mayke), Willian (Lucas Esteves) e Rony. T.: Abel Ferreira

Estádio: Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela (ARG)

Arbitro: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman e Jhon Leon (COL)

VAR: John Ospina (COL)

Cartões amarelos: Luan, Lucas Lima, Patrick de Paula, Viña e Scarpa (PAL); Benítez, Meza e Sebastián Beccacece (DEF)

Gols: Rony (PAL), aos 16'/1ºT; Romero (DYJ), aos 13', e Gustavo Scarpa (PAL), aos 28'/2ºT