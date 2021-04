Com aglomeração de torcida, Vasco vence Tombense e avança na Copa do Brasil

Neste fim de semana, o time cruzmaltino não terá compromisso e irá se preparar para o importante clássico contra o Flamengo do próximo dia 14, válido pelo Campeonato Carioca, no qual a equipe ainda se encontra em situação difícil em relação à zona de classificação.

Com o resultado, a equipe vascaína, que contou com gols de Gabriel Pec e Andrey, se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, garantindo uma premiação de R$ 1,7 milhão. Daniel Amorim descontou para a equipe da casa, já no fim da partida.

