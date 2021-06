Palmeiras vence CRB com gol de Willian e larga na frente na Copa do Brasil

SANTOS, SP (UOLFOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o CRB por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (3), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Willian, aproveitando rebote, marcou o gol que definiu o placar.

Com o resultado, o Palmeiras joga pelo empate na segunda partida. Uma derrota simples, por um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis independentemente do placar, já que a competição não possui a regra do gol qualificado fora de casa.

A equipe de Abel Ferreira volta a campo neste domingo (6), às 18h15, quando recebe a Chapecoense no Allianz Parque. O outro jogo contra o CRB pela Copa do Brasil está marcado para quarta-feira (9), às 19h, também na casa do Verdão.

O JOGO

O Palmeiras já pressionava e tinha acertado a trave quando chegou ao primeiro gol. Aos 41 minutos da primeira etapa, Rony recebeu na área pela esquerda, cortou para o meio e bateu colocado. O goleiro deu rebote nos pés de Willian, que só tocou para o fundo das redes e abriu o placar. Depois do gol, poucos foram os lances de perigo de ambos os lados.

CRB

Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão (Wellington); Claudinei (Marthã), Jatobá (Jean Patrick), Ewandro e Diego Torres; Erik (Dudu) e Hyuri. T.: Allan Aal

PALMEIRAS

Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luiz; Felipe Melo (Michel), Patrick de Paula, Gustavo Scarpa (Zé Rafael); Lucas Lima (Raphael Veiga), Willian (Luiz Adriano) e Rony (Wesley). T.: Abel Ferreira

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió - AL

Árbitro: Ramon Abbati Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil e Helton Nunes, ambos também de SC

Amarelos: Luan e Patrick de Paula;

Gol: Willian, aos 41 do primeiro tempo.