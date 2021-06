Argentina inaugura estátua de cinco metros de Maradona

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Diego Armando Maradona foi homenageado antes do jogo entre Argentina e Chile, nesta quinta-feira (3), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Uma estátua do ídolo foi inaugurada no estádio Único de Santiago del Estero.

De acordo com o jornal argentino Olé, a estátua de bronze tem cinco metros, pesa duas toneladas e foi esculpida por Carlos Benavídez.A inauguração contou com a presença da delegação argentina, que aplaudiu a estátua do ídolo argentino.

Este foi o primeiro jogo da Argentina desde a morte de Maradona, em novembro do ano passado. O ídolo morreu em casa, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.