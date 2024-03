Palmeiras vence Botafogo-SP, vira líder geral e chega embalado para quartas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O "invencível" Palmeiras bateu o Botafogo-SP por 1 a 0, neste sábado (9), na Arena Barueri, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Rony marcou o único gol da partida na qual o time de Abel Ferreira teve um jogador a mais em boa parte do jogo. O zagueiro Matheus Costa, da equipe de Ribeirão Preto, foi expulso aos 38 minutos do primeiro tempo.

Classificado antecipadamente e líder geral do Paulistão, o Palmeiras fechou sua participação na fase de grupos com 28 pontos e invicto. Já o Botafogo-SP se despede do torneio com 12 pontos e desclassificado no Grupo D.

Agora, o Alviverde aguarda a definição do Grupo B para saber seu adversário nas quartas. A vaga será disputada entre Ponte Preta (17 pontos), atual segunda colocada, e Água Santa (14), que está em terceiro.

O JOGO

Sem muitas inspirações e com disputas fortes, primeiro tempo terminou 0 a 0. As duas equipes brigavam bastante pela bola, mas não tiveram muitas oportunidades reais de gol. O Botafogo-SP teve o zagueiro Matheus Costa expulso aos 37 minutos, mas o Palmeiras não se aproveitou da vantagem numérica para pressionar mais.

O Palmeiras dominou o Botafogo no segundo tempo. Além de ter um jogador a mais, o Palmeiras voltou do intervalo com mais vontade e teve inúmeras chances -bem defendidas por Michael-, até Rony finalmente acertar o alvo aos 25 minutos. Após balançar as redes, a equipe da casa apenas cadenciou a partida até sacramentar a vitória.

GOLS E DESTAQUES

O Botafogo começou superior. O time de Ribeirão Preto conseguiu neutralizar o Palmeiras inicialmente e, logo no primeiro minuto de jogo, Alex Sandro levou perigo a Weverton em finalização cruzada.

Palmeiras cresceu no jogo, mas não o suficiente para abrir o placar. Por volta dos 20 minutos, Aníbal Moreno e Lázaro exigiram boas defesas de Michael. Aos 40, Flaco López cabeceou bem e parou no goleiro visitante, na melhor chance do Palmeiras no primeiro tempo.

A primeira etapa ficou marcada pelos embates duros - com direito a dente quebrado - e expulsão. Raphael Veiga recebeu um empurrão de Wallison e perdeu um pedaço do seu dente aos 35. Dois minutos depois, Matheus Costa derrubou Rony na entrada da área e levou cartão vermelho por ser o último homem na jogada.

Os mandantes voltaram do intervalo mais ligados e perderam algumas chances. Aos 4 minutos, Mayke cruzou e Flaco López, sozinho, finalizou com muito perigo. Aos 9, Michael impediu um gol de Lázaro, após sair cara a cara com o atacante. Ríos e Luan também tiveram boas chances depois.

1x0: depois de pressionar muito, o Palmeiras abriu o placar com Rony. Aos 24, Mayke cruzou na medida para Rony, que surgiu na marca do pênalti e cabeceou no canto direito.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Luan e Piquerez (Caio Paulista); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Breno Lopes); Lázaro (Vanderlan), Rony e Flaco López. T.: Abel Ferreira.

BOTAFOGO-SP

Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, Matheus Barbosa (João Maranini), Fillipe Soutto (Carlos Manuel), Patrick Brey (Pedro Rodrigues) e Jean Victor; Alex Sandro (Leandro Pereira) e Emerson Negueba (Thássio). T.: Paulo Gomes.

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 11.598

Juiz: João Vitor Gobi

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Lázaro e Moreno (Palmeiras); Jean Victor e Fillipe Soutto (Botafogo)

Cartões vermelhos: Matheus Costa (Botafogo)

Gols: Rony, aos 24 minutos do segundo tempo