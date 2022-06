Palmeiras tenta quebrar jejum de 33 anos contra o Coritiba no Couto Pereira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coritiba e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12) em um confronto pela parte de cima da tabela do Brasileiro. A 11ª rodada do campeonato vai acontecer no estádio Couto Pereira, ás 18h.

O Palmeiras deve tentar quebrar o jejum de 33 anos na casa do Coritiba. Desde 4 de outubro de 1989, o time paulista não vence o curitibanos em seu reduto. Ao todo, são 16 jogos sem vencer no Couto -14 deles foram válidos pelo Brasileirão-, totalizando dez vitórias do Coxa e seis empates.

Uma das das apostas de Abel para a partida é o atacante Rony. O jogador já marcou 12 gols nesta temporada e igualou a sua marca de 2021 -números em 32 jogos deste ano, contra 48 do ano passado. O atacante também já atuou em 10 jogos consecutivos do Verdão.

Líder do Brasileiro, com 19 pontos, o Palmeiras está invicto há 10 jogos. A sua última derrota foi para o Ceará, na estreia da competição. Após a goleada sobre o Botafogo, por 4 a 0, na última quinta-feira (9), reassumiu a liderança, tirando do rival Corinthians do topo.

Também invicto em sua casa, o Coritiba espera manter a boa atuação em jogos no Couto Pereira -são 14 jogos com dez vitórias e quatro empates. No Brasileiro, o Coxa está em quinto lugar, com 15 pontos.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 18h deste domingo (12)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Transmissão: TV aberta e Premiere

CORITIBA

Alex Muralha; Natanael, Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Val, Bernardo e Thonny Anderson; Alef Manga, Igor Paixão e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Morínigo.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murillo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Gabriel Verón. Técnico: Abel Ferreira