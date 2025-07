Palmeiras tem luta por título mundial mais uma vez interrompida pelo Chelsea

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras esbarrou no Chelsea, mais uma vez, em sua tentativa de conquistar um título mundial. Nesta sexta-feira (4), a equipe alviverde perdeu para os ingleses por 2 a 1, com um gol contra no fim do jogo, e se despediu nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

No estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, diante de um público de 65.872 pessoas, a equipe inglesa abriu o placar com Palmer, no primeiro tempo, o time brasileiro empatou logo depois do intervalo, com um gol de Estêvão -negociado com o próprio Chelsea-, mas, nos minutos finais, Giay marcou contra e deu fim ao sonho alviverde.

Foi a segunda vez que o Chelsea barrou o Palmeiras. Em 2021, na decisão do antigo Mundial de Clubes, rebatizado recentemente como Copa Intercontinental, os ingleses também venceram por 2 a 1.

A equipe azul, agora, vai enfrentar o Fluminense na semifinal, na próxima terça-feira.

Assim como o duelo entre Fluminense e Al Hilal, mais cedo, o confronto entre o time inglês e o brasileiro foi antecedido por homenagens aos jogadores portugueses Diogo Jota e André Silva, que morreram em acidente de carro na Espanha, na última quinta-feira (3).

Havia dúvida se o Chelsea levaria a campo o atacante português Pedro Neto, que ficou muito abalado com a morte de seus compatriotas e companheiros de seleção. Neto e Jota fizeram parte do elenco que conquistou a Liga das Nações em junho. O camisa 7, contudo, participou do duelo. Ele entrou em campo carregando no ombro camisas com os nomes de Diogo e André Jota. Antes de a bola rolar, um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem às vítimas.

Quando o confronto começou, o Chelsea assumiu o controle e teve o domínio do primeiro tempo, mas aproveitou apenas uma vez os espaços constantemente deixados pela defesa alviverde. Aos 16 minutos, Palmer recebeu na entrada da área, limpou dois marcadores e bateu rasteiro para fazer 1 a 0.

Uma fraca finalização de cabeça, de Vanderlan, já aos 41 minutos, foi a melhor chance alviverde antes do intervalo. Depois da pausa, porém, a equipe brasileira voltou diferente.

O Palmeiras buscou o ataque desde o início e, logo aos 8 minutos, conseguiu chegar ao empate, com um golaço de Estêvão.

O jovem craque recebeu passe de Allan na grande área, limpou Colwill e finalizou forte. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Futuro treinador de Estêvão, Enzo Maresca levou as mãos à cabeça com o espaço que a sua defesa ofereceu ao reforço.

A jovem promessa foi vendida ao clube londrino em junho de 2024, por 61,5 milhões de euros (R$ 392,7 milhões). A disputa do Mundial marca sua despedida do time que o revelou. Logo após a disputa da primeira fase, o atleta admitiu que tem sido difícil se concentrar no Palmeiras sabendo que logo vai defender a formação azul.

Não é a primeira vez que jogadores encaram seus futuros clubes pouco antes de uma transferência de impacto. Um caso bastante lembrado é o de Neymar, que, ainda atuando pelo Santos, defendeu a equipe paulista na final do Mundial de Clubes de 2011 contra o Barcelona, pouco antes de se juntar a Messi e companhia. A equipe brasileira acabou derrotada por 4 a 0.

Embora o Palmeiras não tenha sido dominado pelo Chelsea como o Santos foi pelo Barcelona naquela ocasião, Estêvão também se despediu com um gosto amargo.

Aos 38 minutos, com o duelo equilibrado, o time inglês chegou ao segundo gol, quando Gusto finalizou da esquerda, a bola desviou em Giay e matou qualquer reação de Weverton: 2 a 1.

O desfecho da partida renovou as provocações que costumam recair sobre o Palmeiras sempre que a equipe tropeça na tentativa de conquistar o título intercontinental. Embora boa parte da torcida alviverde veja a conquista da Copa Rio de 1951 como um feito histórico e de enorme importância, isso nunca foi suficiente para conter as gozações dos adversários, sobretudo porque o troféu não é reconhecido pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) como um título intercontinental.

O fracasso nos EUA foi a quarta tentativa alviverde. Antes dos dois reveses diante do Chelsea, o clube teve oportunidades em 1999 e 2020. Na primeira, o sonho do título terminou após uma falha do goleiro Marcos, então ídolo palmeirense, diante do Manchester United. Já no Mundial de 2020, disputado no Qatar, o Palmeiras amargou a pior campanha de um clube sul-americano na história do torneio, sofrendo derrotas para o Tigres, do México, e para o Al Ahly, do Egito.

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Allan (Maurício); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). T.: Abel Ferreira

CHELSEA

Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, Nkunku (Madueke) e Delap (João Pedro). T.: Enzo Maresca

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

Público: 65.782

Cartões amarelos: Richard Ríos (PAL); Malo Gusto, Delap (CHE)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Palmer (CHE), aos 15 min do 1º tempo; Estêvão (PAL), aos 7 min do 2º tempo; Malo Gusto (CHE), aos 37 min do 2º tempo