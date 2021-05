Palmeiras segue em maratona e já pensa em desfalques em junho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fim do Campeonato Paulista não aliviou a maratona de jogos do Palmeiras. A partir de quinta-feira (27), o clube terá 10 partidas em 30 dias, somando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. No meio do caminho, ainda haverá a Copa América, que deverá levar alguns jogadores do clube e tornar menor o elenco.

Na quinta, o Palmeiras enfrenta o Universitario (PER), pela Libertadores, concluindo a fase de grupos do torneio continental. Já no domingo (30), o time estreia no Brasileiro contra o atual campeão Flamengo, em jogo com potencial de despertar crise em ambos em caso de derrota, dada a recente rivalidade adquirida.

Em um primeiro momento da temporada, o Palmeiras contornou o calendário cheio ao preterir o Paulista, chamado de laboratório pelo treinador Abel Ferreira. Agora, no entanto, a situação é diferente, já que o time precisará escolher entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

A taça continental tem sido o grande objetivo do clube, que também sempre leva o Nacional a sério —ao menos até assegurar vaga na próxima edição da própria Libertadores. A resposta fácil parece ser a Copa do Brasil, já que o Palmeiras estreará contra o CRB, que atualmente disputa a Série B.

Contudo, também não é prudente correr riscos de eliminação na competição de mata-mata, que paga R$ 1,7 milhão apenas pela participação na terceira fase, na qual o Palmeiras irá debutar. Conforme o time avança, a recompensa fica maior, incentivo fundamental com as quedas de receita em meio à pandemia.

As oitavas pagam R$ 2,7 milhões, e as quartas, R$ 3,45 milhões. Os semifinalistas levam R$ 7,3 milhões cada, e, só por chegar à final, recebe-se R$ 26 milhões —o título vale mais R$ 31 milhões. Se for até a final da Copa do Brasil, o Palmeiras embolsará R$ 72 milhões no total.

Para completar, dentro do contingente de jogos que o Palmeiras tem até o fim de junho, está nada menos que um clássico com o Corinthians, no dia 12, para o qual o Palmeiras deve ir desfalcado. Ao longo do próximo mês, o time alviverde deverá estar sem ao menos três jogadores convocados à Copa América.

O goleiro Weverton é nome quase certo na seleção brasileira. Gustavo Gómez será o capitão do Paraguai. E Matias Viña deve ser o lateral do Uruguai no torneio. Além deles, Gabriel Menino vinha sendo convocado por Tite para os jogos das Eliminatórias, e não seria surpreendente se ele também fosse chamado.

Até mesmo um jogador que poderia vir a a estar no grupo palmeirense, o colombiano Miguel Borja, atualmente emprestado ao Junior (COL), deverá ser convocado.