Palmeiras repudia agressão, mas cita 'conduta inadequada' de torcedor atacado no Allianz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira (22) uma nota para repudiar a agressão sofrida por um suposto torcedor do Flamengo infiltrado entre os palmeirenses no Allianz Parque, no domingo (21), em empate por 1 a 1 válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um rapaz, que seria torcedor da equipe carioca, sendo agredido e tendo sua camisa rasgada depois de descoberto pela torcida do time alviverde.

No comunicado, o Palmeiras afirma que "repudia todo e qualquer ato de violência, incluindo a temerária atitude de torcedores adversários que, com o intuito de causar tumulto, infiltraram-se em uma das torcidas organizadas do clube durante o jogo".

De acordo com a Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), órgão da Polícia Civil de São Paulo, dois palmeirenses que aparecem nos vídeos foram identificados e devem ser intimados. Responsável pelo caso, o delegado Cesar Saad afirmou que o torcedor agredido não prestou queixa.

O clube paulista afirma ainda que "colaborou com os órgãos de segurança pública, que já realizaram a identificação de todos, e está tomando as medidas punitivas pertinentes".

A confusão nas arquibancadas não foi citada pelo árbitro Ramon Abatti Abel (SC) na súmula da partida.

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) foi questionado pela reportagem sobre a possibilidade de o Palmeiras sofrer alguma punição pelo ocorrido. Sem citar especificamente a confusão na arena do time paulista, a assessoria do tribunal disse todas as infrações ocorridas dentro do estádio são passíveis de análise e possível denúncia da Procuradoria.

Além dos vídeos que mostram a agressão, outra imagem que circula nas redes sociais exibe mais um torcedor do Flamengo infiltrado na torcida mandante e fazendo uma provocação justamente por estar em meio à área destinada aos alviverdes.

O Palmeiras ressaltou que havia setor destinado à torcida visitante no estádio. Os flamenguistas não marcavam presença no Allianz Parque havia três temporadas. Em 2019, os cariocas foram impedidos de comparecer a um jogo no estádio depois de a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ter atendido uma recomendação do Ministério Público de São Paulo, que apontou questões de segurança para barrar os rubro-negros.

Em 2020 e 2021, os confrontos entre Palmeiras e Flamengo na arena não tiveram a presença de torcidas devido à pandemia de Covid-19.

*

CONFIRA NOTA DO PALMEIRAS NA ÍNTEGRA

"O Palmeiras repudia todo e qualquer ato de violência, incluindo a temerária atitude de torcedores adversários que, com o intuito de causar tumulto, infiltraram-se em uma das torcidas organizadas do clube durante o jogo de ontem.

Além de a conduta ser inadequada e gerar riscos em qualquer partida, deve-se ressaltar que, como é de conhecimento público, havia um setor específico destinado à torcida visitante.

Prezando pelo bem-estar dos presentes nos jogos no Allianz Parque, o Palmeiras reprimiu imediatamente a conduta dos envolvidos, colaborou com os órgãos de segurança pública, que já realizaram a identificação de todos, e está tomando as medidas punitivas pertinentes."