Palmeiras pode fechar o Brasileiro com recordes na era dos pontos corridos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Campeão Brasileiro de 2022, o Palmeiras vai para a 38ª e última rodada com a possibilidade de alcançar alguns recordes na história do campeonato. Único time que ainda não perdeu como visitante nesta edição, a equipe do técnico Abel Ferreira pode se tornar a primeira a levar o título sem nenhuma derrota fora de casa na era dos pontos corridos. Até aqui, em 18 jogos, foram 10 vitória e oito empates.

No domingo (13), porém, o time paulista terá uma tarefa complicadíssima, já que pega o Internacional, segundo colocado da tabela, no Beira-Rio. Curiosamente, o Inter foi o último time a ser campeão nacional sem derrota como visitante. Em 1979, o Colorado conquistou o título invicto e fora de casa conquistou oito vitórias e três empates em 11 jogos. Na era dos pontos corridos, nenhum clube terminou o Brasileiro sem derrotas como visitante.

Maior campeão nacional, com 11 títulos, o Palmeiras acumula 20 jogos de invencibilidade como visitante, também a maior série desde 2003. Isso somando os dois últimos jogos de 2021 e os 18 de 2022.

Na história do Brasileiro, desde 1959, o São Paulo ainda detém o recorde de 28 jogos sem derrota fora de casa, entre 1974 e 1976, seguido pelo Vasco (25 jogos entre 1976 e 1978) e pelo Botafogo (22 jogos entre 1976 e 1979).

Com 38 pontos fora de casa nesta edição de 2022, o Palmeiras luta também para ter o melhor aproveitamento de um visitante na era dos pontos corridos e superar o Fluminense de 2012, que fez 39 pontos e teve aproveitamento de 68,4%. O aproveitamento atual do Palmeiras é de 70,4%. Com um empate no Beira-Rio, o Palmeiras iguala essa marca. Se vencer, se isola como o melhor visitante na história dos pontos corridos.

Com 10 vitórias em 18 jogos como visitante, o Palmeiras pode igualar o número de vitórias fora de casa do Fluminense de 2012 e do Flamengo de 2019, os recordistas até aqui com 11 cada, desde 2006, quando o campeonato passou a ter 20 clubes.

Com apenas duas derrotas em 37 jogos, o Palmeiras já é o campeão com menos derrotas na era dos pontos corridos. Mesmo que perca para o Inter na última rodada, vai fechar com três derrotas. Até então, desde 2003, os recordistas eram o São Paulo de 2006, o Palmeiras de 2018 e o Flamengo de 2019, que perderam quatro dos 38 jogos.

Time com o melhor ataque (66 gols) e a melhor defesa (24 gols) do Brasileirão 2022, o Palmeiras pode repetir o feito dos seus dois últimos títulos na Série A, quando também levantou a taça sendo o melhor time nos dois quesitos, em 2016 e 2018. Desde 2003, além do Palmeiras, apenas o São Paulo (em 2006) e o Corinthians (2015), conseguiram ser campeões com o melhor ataque a melhor defesa.

Com 81 pontos, o Palmeiras já fez sua melhor campanha, superando a dos títulos de 2016 e 2018, quando somou 80 pontos. Se vencer o Inter, o Palmeiras terminará o Brasileiro com 84 pontos e igualará a pontuação do Atlético-MG de 2021, que fez a segunda melhor campanha na era dos pontos corridos com 20 clubes, desde 2006, atrás apenas do Flamengo de 2019, que foi campeão com 90 pontos. Em número de vitórias, porém, o Palmeiras não consegue superar o Galo de 2021 (24 a 26).

Com 42 pontos nesse segundo turno, o Palmeiras tem dois pontos a mais que o Inter (40). Um empate ou uma vitória darão o título simbólico do segundo turno ao Verdão. Desde 2003, nove equipes foram campeãs vencendo os dois turnos: Cruzeiro (2003), Santos (2004), São Paulo (2006), São Paulo (2007), Cruzeiro (2013), Corinthians (2015), Palmeiras (2016), Flamengo (2019) e Atlético-MG (2021).

Outra marca que o Palmeiras pode alcançar é a de melhor mandante e melhor visitante nesse Brasileirão 2022. Atualmente, o Verdão é o melhor time caseiro, com 43 pontos. Mas pode ser ultrapassado pelo Inter, que tem 41 pontos como mandante.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ/Fifa)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG/FIFA)

Onde assistir: Premiere