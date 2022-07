Palmeiras multa Veron em 40% do salário após vídeo bebendo em balada

SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Veron foi multado pelo Palmeiras em 40% do seu salário por infringir o código interno do clube. Ele aparece em vídeos nas redes sociais bebendo em uma balada durante a madrugada desta quarta-feira (13), em São Paulo. As imagens foram postadas por volta da 1h da manhã pelos artistas Anderson e Elvis Neiff, do grupo 'Bonde dos Neiff', em uma casa noturna na zona oeste da capital paulista.

O jogador se apresentou para o treino do alviverde marcado para as 11h (de Brasília). Em suas redes sociais, o Palmeiras emitiu um comunicado informando que o atleta teve uma reunião com diretoria e capitães da equipe e se desculpou pelo ocorrido.

Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude.

Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira.

No vídeo, Veron aparece dando um shot em uma garrafa na festa de aniversário do influenciador e youtuber Marcos Dias.