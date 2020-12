Palmeiras joga mal e fica no empate com Libertad pela Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras e Libertad (PAR) empataram por 1 a 1 o primeiro duelo entre as equipes pelas quartas de final da Libertadores. Com o resultado, o time alviverde terá a vantagem de jogar por um empate sem gols no jogo de volta, em São Paulo, para avançar à próxima fase do mata-mata pelo critério do gol marcado como visitante.

A segunda partida será na terça-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque.

Em Assunção, duas jogadas de bola aérea definiram o placar no estádio Defensores del Chaco. Primeiro, coube a Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras revelado pelo próprio Libertad, deixar os donos da casa em desvantagem, aos 39 minutos da etapa inicial.

Ele balançou a rede justamente no momento em que a equipe paraguaia tinha o domínio da partida. Antes do lance do gol, o goleiro Weverton havia feito pelo menos três boas defesas e contado com a sorte de uma bola na trave.

Novamente, o time alviverde deixava a impressão de que sentia a ausência do técnico Abel Ferreira à beira do campo. O português não viajou junto com a delegação palmeirense pois está com Covid-19. Ele passa bem, mas está isolado.

Sem as orientações dele durante a partida, os jogadores insistiam em lançamentos longos da defesa ao ataque em vez de construir ações ofensivas com toques de bola.

A falta de triangulações já havia sido um problema no empate com o Santos no último fim de semana, pelo Brasileiro.

Auxiliares de Abel, Vitor Castanheira e João Martins se revezam para orientar os jogadores do Palmeiras no Paraguai. Castanheira, no entanto, acabou sendo expulso durante o jogo após reclamar com o árbitro.

Mesmo com a vantagem aberta na etapa inicial, o time brasileiro não conseguiu crescer e ampliar o placar no segundo tempo. Pelo contrário, deixou que o Libertad pressionasse até chegar ao empate, aos 16 minutos, com Espinoza. Ele aproveitou uma saída errada de Werveton e fez de cabeça.

Aos 51 minutos, Lucas Lima cometeu uma falta no lado esquerdo da defesa palmeirense, levou o segundo cartão amarelo na partida e acabou expulso.

Até o apito final, o confronto seguiu aberto, com chances para os dois lados. O Libertad ainda acertou a trave em cobrança de falta no último lance da partida, mas não conseguiu mudar o placar.

Quem avançar vai encarar o vencedor do confronto entre River Plate (ARG) e Nacional (URU). O primeiro jogo entre as equipes será na quinta-feira (10), às 21h30, na Argentina.

LIBERTAD

Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Pablo Adorno, Iván Piris; Blás Cáceres (Martínez), Matías Espinoza, Antonio Bareiro, Álvaro Campuzano; Adrián Martínez (Villalba), Óscar Cardozo (Ferreira). T.: Gustavo Morínigo

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Viña; Danilo, Zé Rafael (Emerson Santos), Raphael Veiga (Lucas Lima); Gustavo Scarpa (Gabriel Silva), Gabriel Veron (Breno Lopes), Rony (Willian). T.: Vitor Castanheira (auxiliar)

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)

Juiz: Fernando Rapallini (ARG)

Cartões amarelos: Cáceres, Campuzano, Cardozo (Libertad); Zé Rafael, Raphael Veiga, Gabriel Menino (Palmeiras)

Cartões vermelhos: Vitor Castanheira e Lucas Lima (Palmeiras)

Gols: Gustavo Gómez, aos 38 minutos do primeiro tempo (Palmeiras); Espinoza, aos 16 minutos do segundo tempo (Libertad)