Cruzeiro empata com o CRB e mantém drama na Série B

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo truncado e de baixo nível técnico, CRB e Cruzeiro empataram em 0 a 0, nesta terça-feira (8), no estádio Rei Pelé, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado interrompe uma série de duas vitórias consecutivas da Raposa e aumentou a série negativa dos alagoanos, que não vencem há cinco jogos (três derrotas e dois empates).

O empate não foi nada bom para o Cruzeiro, que luta incansavelmente para aumentar sua chance de acesso à Série A no ano que vem. O time de Luiz Felipe Scolari soma apenas um ponto e fica estacionado na 11ª colocação, com 35 pontos. O CRB é o 12º e tem 34 pontos.

O próximo jogo do Cruzeiro está marcado para esta sexta-feira (11), às 21h30, no Barradão, contra o Vitória. Já o CRB visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 21h, no sábado.

O primeiro tempo foi muito "pegado", com as duas equipes marcando forte, disputando a posse de bola com certa rispidez e isso gerou alguns lances mais firmes. O juiz conseguiu segurar bem o nervosismo de ambas as equipes, mas distribuiu amarelos para a equipe do CRB, que cometeu faltas mais duras.

De chance mesmo, uma para cada lado, com Bill, do CRB, perdendo chance com gol aberto, e Arthur Caíke, do Cruzeiro, também desperdiçando oportunidade na cara do goleiro Douglas Borges.

O Cruzeiro, quando precisa tomar a iniciativa da partida, mostra dificuldades, ainda mais com o adversário fechado na defesa. E foi isso que aconteceu, a Raposa buscava o ataque o CRB "espetava" quando encontrava espaços.

O JOGO

Aos 26 minutos, Lucão tocou bonito de calcanhar e achou Luiz Paulo, que finalizou para a intervenção parcial do goleiro Fábio. No rebote, Bill, com o gol aberto, chutou para fora.

Aos 32 minutos, Arthur Caíke desperdiçou uma chance clara, na cara do goleiro Douglas Borges, após receber lançamento de Rafael Sobis, mas mandou a bola para fora.

Aos 23 minutos, Diego Torres recebeu bola clara de Hyuri e, na cara de Fábio, tropeçou sozinho, perdendo uma chance importante para o CRB.

CRB

Douglas Borges; Reginaldo, Gum (Thalisson), Xandão, Luiz Paulo; Wesley (Moacir), Claudinei, Diego Torres; Robinho (Hiury), Bill (Luidy), Lucão do Break (Daniel Amorim). T.: Ramon Menezes

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon, Matheus Pereira; Adriano, Jadsom, Felipe Machado (Jadson); Arthur Caike (Arthur Caíke), Rafael Sóbis (Marcelo Moreno) e Welinton (Régis). Técnico: Felipão

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Juiz: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Cartão amarelo: Lucão do Break, Luiz Paulo, Reginaldo, Claudinei (CRB); Matheus Pereira, Jadsom Silva (Cruzeiro)