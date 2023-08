Palmeiras iguala marca atingida somente pelo Santos de Pelé na Libertadores

Desde que o treinador português chegou no comando do Palmeiras, em meados de de 2020, o time disputou 24 jogos eliminatórios.

O time, inclusive, dividia esse posto com Grêmio e São Paulo. Agora, a equipe chegou a mesma marca do Santos de Pelé em número de semifinais consecutivas.

A equipe empatou por 0 a 0 com o Deportivo Pereira, da Colômbia, pelas quartas de final da competição, no Allianz Parque.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras chegou a marca do Santos de Pelé como o time brasileiro com maior número de semifinais de Libertadores em sequência.

