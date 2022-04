Palmeiras goleia Táchira com dois de Navarro em estreia na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atual bicampeão da Libertadores começou com goleada e extrema facilidade seu caminho na busca pelo tetra na competição. Em San Cristóbal, na Venezuela, o Palmeiras goleou o Deportivo Táchira por 4 a 0, nesta quarta-feira (6), para somar seus primeiros três pontos na edição 2022.

Mesmo com vários jogadores poupados, o Palmeiras foi muito superior ao campeão venezuelano e poderia ter virado o primeiro tempo com o placar com que encerrou o jogo. Rafael Navarro, que entrou no segundo tempo, enfim fez seu primeiro gol pelo clube alviverde —minutos antes de fazer o segundo. Na primeira etapa, Dudu e Veiga já haviam anotado.

No sábado (9), o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro contra o Ceará no Allianz Parque. Já pela Libertadores, o time volta a campo na próxima terça-feira (12), contra o Independiente Petrolero (BOL), também em casa.

O Palmeiras começou o jogo em ritmo altíssimo e poderia ter aberto placar logo aos três minutos, com Dudu, livre na área. Mas, aos 7, ele não perdoou e colocou no fundo da rede um rebote de chute de Wesley para fazer 1 a 0.

O Táchira esboçou uma reação, mas o Palmeiras ampliou ainda no no primeiro tempo, com chute de fora da área de Raphael Veiga. E só não fez mais porque desperdiçou chances claras com Veron e Jailson.

No segundo tempo, o Palmeiras continuou jogando fácil e, com gols aos quatro e aos sete minutos do segundo tempo, Rafael Navarro levou o time aos 4 a 0.

Aos 26, após falta por trás na entrada da área, Jailson foi expulso, mas sua ausência não causou problemas para o elenco alviverde.

Com a vitória assegurada, o Palmeiras fez várias alterações, dando minutos para Giovani, Breno Lopes e Gabriel Menino. E o time não perdeu o ritmo. Menino e Giovani aproveitaram bem as chances recebidas e podem começar a crescer aos olhos da comissão técnica.

DEPORTIVO TÁCHIRA

Cristopher Varela; Marufo, Jesús Quintero e Restrepo (Calzadilla); Camacho, Gabriel Benítez (Garcés); Yerson Chacón (Arace), Maurice Cova, Francisco Flores e Richard Figueroa (Fernández); Farias (Simisterra). T.: Alex Pallarés

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Kuscevic e Jorge; Jailson, Atuesta (Zé Rafael) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Dudu (Giovani), Gabriel Veron (Navarro) e Wesley (Breno Lopes). T.: João Martins (Abel Ferreira está suspenso)

Estádio: de Pueblo Novo, em San Cristobal (Venezuela)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovski (ARG) e José Savorani (ARG)

Cartões Amarelos: Jailson e Atuesta (PAL); Flores e Restrepo (TAC)

Cartão Vermelho: Jailson (PAL)

Gols: Dudu (PAL), aos 7', e Raphael Veiga, aos 34'/1ºT; Rafael Navarro, aos 4' e aos 7'/2ºT.