América-MG cria chances, mas perde em casa para o Del Valle na Libertadores

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG bem que se esforçou, mas caiu em casa na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. O Coelho foi derrotado, na noite desta quarta-feira (6), pelo Independiente del Valle por 2 a 0, na Arena Independência, pela abertura do Grupo D. O time equatoriano abriu o placar com Sornoza, quando o América vinha criando as melhores oportunidades. O segundo gol veio no apagar das luzes, com Arce, já nos acréscimos.

O América volta a campo pelo torneio continental na próxima quarta-feira (13), no clássico mineiro contra o Atlético-MG, no Mineirão. No mesmo dia, o Independiente del Valle recebe o Tolima, em Guayaquil. Antes deste duelo pela Libertadores, o clube alviverde estreia no Campeonato Brasileiro no domingo (10) diante do Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

O América-MG começou dominando as ações da partida. Aos três minutos, Marllon teve uma excelente oportunidade que passou à esquerda do gol de Ramirez. Aos oito, Juninho tentou bater colocado e exigiu uma boa defesa do goleiro equatoriano. No entanto, o Independiente foi quem abriu o placar na primeira boa chance. Sornoza recebeu um belo lançamento do campo de defesa e, frente à frente com Jaílson, bateu colocado na saída do goleiro. O América seguiu criando chances importantes, mas que não foram suficientes para empatar a partida.

A segunda etapa não teve a mesma intensidade da primeira. As duas equipes voltaram sem mudanças, tentaram criar, mas faltaram chances claras. Aos 16, Felipe Azevedo finalizou e exigiu uma defesa de Ramirez. Aos 29, ele tentou novamente, mas a bola passou por cima. O del Valle seguiu administrando, sem forçar tanto, mas marcou no último minuto de jogo com Arce, após passe de Favrelli.

O primeiro jogo do América na história da fase de grupos da Libertadores não foi visto por um público muito grande no Independência. O clube não divulgou a quantidade de presentas ao fim do jogo, mas havia muitos espaços vazios em todos os setores. Uma justificativa é a greve dos metroviários em Belo Horizonte. O metrô é a principal via de acesso ao Independência. Porém, com a paralisação, o serviço só está funcionando entre 10h e 17h.

Artilheiro do América na temporada com três gols, o atacante Wellington Paulista está lesionado e perdeu a estreia da equipe na Libertadores. Para substituir o goleador, o técnico Marquinhos Santos optou por Paulinho Boia, que foi recém-contratado e havia atuado apenas no jogo amistoso contra o Athletico, na última semana. O jogador veio do Metalist, onde também não tinha jogado nenhum jogo oficial, uma vez que participou apenas da pré-temporada por lá.

Dúvida durante a preparação por causa de uma entorse no joelho no amistoso contra o Athletico, o meia Alê foi para o jogo, mas não teve uma boa atuação. O jogador perdeu a estreia do time na competição por ter sido contaminado com a Covid-19 e, desde então, não emplacou uma boa sequência de jogos.

AMÉRICA-MG

Jailson; Patric, Iago Maidana, German Conti, Marllon; Lucas Kal (Juninho Valoura), Juninho, Alê (Felipe Azevedo); Everaldo (Indio Ramirez), Pedrinho (Matheusinho) e Paulinho Boia (Henrique Almeida). T.: Marquinhos Santos.

INDEPENDIENTE DEL VALLE

Moiés Ramirez; Schunke, Carabajal. Segovia, Perlaza; Previtali (Dany Cabezas), Pellerano, Favrelli; Chavez, Sornoza (Gaibor) e Ayoví (Billy Arce). T.enato Paiva.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Belatti e Diego Bonfá (ARG)

Cartões amarelos: Lucas Kal, Everaldo, Juninho, Paulinho Boia, Alê e Matheusinho (AME); Moisés Ramirez, Ayovi, Favarelli, Schunke e Previtalli (IND)

Gols: Sornoza (IND), aos 11 minutos do primeiro tempo; Arce (IND), aos 48 minutos do segundo tempo