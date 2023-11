Palmeiras, Fluminense e Fortaleza estão em top 10 dos melhores times do mundo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Três times brasileiros estão presentes no top 10 do ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). A novidade ficou por conta do Fluminense, novo campeão da Libertadores.

Palmeiras, Fortaleza e Fluminense estão entre os 10 melhores times do mundo, de acordo com estudo da IFFHS.

O clube alviverde é o time brasileiro melhor colocado no ranking, ocupando a quinta colocação, seguido pelo Fortaleza, atualmente no sexto lugar.

O Fluminense conquistou uma 10ª colocação após vencer a Libertadores, retornando ao top 10 pela primeira vez desde 2012.

O melhor time do mundo, segundo a IFFHS, é o Manchester City, da Inglaterra, com 296 pontos. Real Madrid (Espanha) e Al-Ahly (Egito) -que, assim como Flu e City, também estará no Mundial de Clubes deste ano- completam o top 3.

A listagem inclui clubes de diversas partes do mundo e a pontuação é atualizada mensalmente pela IFFHS, com base nos resultados em competições nacionais e internacionais.

Confira o ranking:

1 - Manchester City - 296 pontos

2 - Real Madrid - 288 pontos

3 - Al-Ahly - 244 pontos

4 - Inter de Milão - 241 pontos

5 - Palmeiras - 212 pontos

6 - Fortaleza - 211,5 pontos

7 - Porto - 207 pontos

8 - PSV Eindhoven - 200,5 pontos

9 - Fiorentina - 200 pontos

10 - Fluminense - 199 pontos