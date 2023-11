Amazonas FC goleia o São Raimundo e conquista título inédito do Sub-16

Manaus/AM - O Amazonas FC é o grande campeão amazonense Sub-16. Com três gols de Emanuel, um de Ibson Jr. e outro de Vinícius, a Onça-pintada goleou o São Raimundo por 5 a 1 na tarde desta quarta-feira (15), no Estádio Carlos Zamith, e conquistou o primeiro título de base da história do clube.

O jogo

O primeiro gol da Onça saiu dos pés de Ibson Júnior aos 20 minutos. O camisa 7 pegou a sobra da entrada da área, limpou pro meio e mandou uma bomba no canto do goleiro. O meia voltou a aparecer aos 26, em cobrança de falta da intermediária batida na medida para Emanuel aparecer sozinho e fazer o segundo do Amazonas

Na reta final do primeiro tempo, aos 36 minutos, Luís Fernando diminuiu para o São Raimundo, em cobrança de pênalti cometido por Ruan.

Segundo tempo

O São Raimundo voltou melhor do intervalo, mas não deu tempo de buscar o empate, pois aos três minutos, Vinícius arrancou pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro, Emanuel apareceu como um camisa 9 na pequena área e estufou as redes.

Entregue, o São Raimundo passou a deixar espaços do lado direito da defesa, e o Amazonas aproveitou para construir a goleada. Em jogada idêntica ao terceiro gol, novamente Vinicius cruzou para Emanuel se jogar de carrinho e marcar o terceiro dele no jogo. 4 a 1 pra Onça.

Perto do fim da partida, o goleiro Samuel deu um balão pra frente, a bola quicou no chão, enganou o zagueiro alviceleste e sobrou para Vinícius, que após duas assistências, encobriu o goleiro com classe e fez o quinto para fechar o placar e finalizar a campanha com chave de ouro.

Vaga nacional

Campeão estadual pela primeira vez, o Amazonas FC está classificado para representar o estado na Copa do Brasil Sub-17 em 2024.