Palmeiras empata sem gols com o Botafogo (SP) e amplia sequência negativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras empatou com o Botafogo-SP por 0 a 0 na noite deste domingo (18), em Ribeirão Preto.

O resultado amplia uma sequência negativa do clube, após a perda da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e a derrota para o São Paulo, na sexta (16). No sábado (17), as paredes do Allianz Parque amanheceram pichadas, com pedidos para a saída de alguns jogadores e um recado para o técnico, Abel Ferreira, "acordar".

Com apenas dois titulares em campo, Weverton e Viña, a equipe de Abel Ferreira teve mais chances no primeiro tempo, com chutes de Esteves e Wesley. O Botafogo assustou num lance em que Weverton saiu mal do gol e a zaga tirou em cima da linha.

Se Weverton havia falhado na primeira etapa, fez um milagre logo no início da segunda, após cabeçada de Victor Ramos.

O Palmeiras tentou criar, como num chute de Garcia aos 16 minutos, após jogada de Viña, e com bolas alçadas na área, mas não conseguiu passar pela defesa do time de Ribeirão Preto

Com o resultado, o Palmeiras fica na terceira posição do Grupo C do Paulista, com 9 pontos, mas com apenas seis jogos. O líder da chave, o Bragantino, tem 17 pontos, mas oito jogos.

A equipe de Abel Ferreira, aí sim com os titulares, volta a campo na quarta (21), às 21h, contra o Universitário, no Peru, pela Libertadores

BOTAFOGO-SP

Igor Bohn; Rodrigo, Victor Ramos, Fabão e Pará; Emerson, Victor Bolt, Renatinho (John) e Richard (Vinícius Kiss); Neto Pessôa (Kaio Magno) e Luketa (Bruno Rafael). Técnico: Argel Fucks.

PALMEIRAS

Weverton; Kuscevic (Gustavo Scarpa), Renan e Vanderlan; Gustavo Garcia, Fabinho, Lucas Esteves e Matias Viña; Giovani (Willian), Wesley (Gabriel Silva) e Rafael Elias (Newton). Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 PALMEIRAS

Competição: sexta rodada do Campeonato Paulista

Data: 18/04/2021 Hora: 20h00 (de Brasília)

Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preta (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Fabiano Monteiro dos Santos

Cartões amarelos: Victor Ramos, Rodrigo Ferreira e Kaio Magno (Botafogo); Lucas Esteves, Gabriel Silva e Newton (Palmeiras).