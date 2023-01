Palmeiras e São Paulo ficam no empate pelo Campeonato Paulista

São Paulo/SP - O clássico entre Palmeiras e São Paulo, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, que aconteceu na tarde deste domingo, dia 22, no Estádio Allianz Parque, teve um primeiro tempo sem gols. Na etapa final, que foi até os 54 minutos, com acréscimos, o placar não foi movimentado.

A partida, que teve como mandante de campo o Palmeiras, não empolgou no primeiro tempo como era a expectativa dos torcedores que lotaram o Allianz Parque. Enquanto o São Paulo teve como estratégia a marcação cerrada, esta lhe rendeu poucas chances na etapa inicial. Do lado Palmeiras, o esquema adversário o deixou fora do alcance da meta adversária. É de se registrar duas chances, uma de cada time, que levaram perigo às redes adversárias, como a bola cabeceada por Arboleda, após cobrança de falta, enquanto no Palmeiras, Gabriel Menino quase vaza a meta de Rafael, mas o primeiro tempo terminou no 0 a 0.

Na segunda etapa, o Palmeiras teve um gol de Roni anulado, aos 10 minutos. Estava impedido. A partida prosseguiu e os goleiros tiveram mais trabalho, embora o São Paulo tenha iniciado essa etapa menos agressivo. A partida chegou aos 45 minutos finais empatada, sem gols, mas teve acréscomo de 9 minutos e o jogo terminou movimentar o placar.

Com público pagante de 40.196 torcedores, o clássico entre Palmeiras e São Paulo teve renda de R$ 2.301.182,60.

Escalação:

Palmeiras:

21 Weverton, 2 Marcos Rocha, 15 Gustavo Gómez, 26 Murilo, 22 Piquerez, 25 Gabriel Menino, 8 Zé Rafael, 23 Raphael Veiga, 7 Dudu, 10 Rony, 16 Endrick

Técnico: Abel Ferreira

São Paulo: 23 Rafael, 13 Rafinha, 5 Arboleda, 3 Ferraresi, 6 Welington, 21 Jhegson Méndez, 11 Rodrigo Nestor, 10 Luciano, 27 Wellington Rato, 9 Calleri, 22 David

Técnico: Rogério Ceni