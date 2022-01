Palmeiras é eleito melhor time do mundo em ranking da IFFHS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história, um clube brasileiro é o vencedor do Club World Ranking anual da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). O Palmeiras foi quem conquistou esse feito.

O clube alviverde, que ficou em segundo no ranking de 2020, atrás do Bayern de Munique, conquistou a Copa Libertadores em 2021 e somou o maior número de pontos do futebol mundial, 322. Já o Chelsea, que também estará no Mundial de Clubes ao lado do Palmeiras, está em quarto lugar na lista.

Além do Palmeiras, o Atlético-MG assumiu a vice-liderança da lista -com 313 pontos-, dando um salto enorme, já que em 2020 estava no 147º lugar. Depois dos brasileiros, o melhor clube europeu do ranking é o Manchester City, com 300 pontos somados em 2021.

O clube alviverde se tornou o 16º clube a vencer o Club World Ranking da IFFHS. O maior vencedor é o Barcelona, com cinco prêmios, seguido de Real Madrid, com quatro, Liverpool, com três, Bayern de Munique, Manchester United, Milan, Inter de Milão, Juventus e Sevilla, com dois, e Roma, Ajax , PSG, Valencia, Atlético de Madri e Atlético Nacional com um.

Veja o top 10:

1 - Palmeiras (Brasil) - 322 pontos

2 - Atlético Mineiro (Brasil) - 313 pontos

3 - Manchester City (Inglaterra) - 300 pontos

4 - Chelsea (Inglaterra) - 289 pontos

4 - Flamengo (Brasil) - 289 pontos

6 - Dínamo Zagreb (Croácia) - 282 pontos

7 - Bayern de Munique (Alemanha) - 271 pontos

8 - Real Madrid (Espanha) - 262 pontos

9 - Ajax (Holanda) - 261 pontos

10 - Atlhetico Paranaense (Brasil) - 252 pontos