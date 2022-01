FPF define horário e local da semi da Copinha entre SPFC x Palmeiras

A final da competição, que será realizada no dia 25 —dia do aniversário da cidade de São Paulo— ainda não teve local definido.

Santos e América-MG fazem a outra semifinal, que será disputada amanhã, às 20h (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.